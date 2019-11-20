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Пойман сильнейший за всю историю сигнал из глубин Вселенной
Источник материала: Партизан
Международная группа ученых зафиксировала гамма-всплеск, самый мощный в истории наблюдений.
Фото: Public Domain / Wikimedia
Яркость транзиента (меняющего блеск источника излучения) в гамма-диапазоне в сто миллиардов раз превышал яркость испущенного им видимого света. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Вспышку GRB 190114C зафиксировали 14 января 2019 года с помощью наземных инструментов, которые способны уловить черенковское излучение, порождаемое взаимодействием высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой Земли. Энергия фотонов варьировалась от 0,2 до 1 тераэлектронвольт. Источник всплеска удален от Земли на четыре миллиарда световых лет, пишет
Впервые гамма-всплеск был зафиксирован в 1967 году американским спутником Vela-4A. Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объеме выделяется столько энергии, до сих пор не ясен. Предполагается, что они возникают во время взрывов гигантских звезд и на первых стадиях их превращения в черные дыры.
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Международная группа ученых зафиксировала гамма-всплеск, самый мощный в истории наблюдений.
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