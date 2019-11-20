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Беловежская пуща вошла в топ мест от National Geographic, которые надо посетить в 2020-м
Источник материала: Партизан
Журнал National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в следующем году. В список
Редакторы журнала предлагают открыть для себя одно из последних настоящих диких мест Европы. Беловежскую пущу они называют оазисом дикой природы посреди многолюдного континента.
Еще редакторы предлагают отправиться в Форт Кочи (Керала, Индия), провинцию Гуйчжоу (Китай), Тохоку (Япония), Национальный парк Закума (Чад), на Мальдивы и Камчатку и другие места.
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Журнал National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в следующем году. В список вошла Беловежская пуща, которая находится...
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