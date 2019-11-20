«Развелся с женой год назад, и она меня выгнала на улицу». Адвокат отвечает на вопрос читателя

Источник материала: Tut.by

В колонке адвоката мы разбираем письма читателей, которые попали в непростую юридическую ситуацию. Сегодня Татьяна Семешко отвечает на письмо мужчины, которого бывшая жена выгнала из дома.



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— Развелся с женой год назад, и она меня выгнала на улицу. Для ясности: у нас трое детей, мы многодетная семья, и нам как многодетной семье с кучей плюшек (и кредит льготный, и субсидия на каждого ребенка, которая часть квартиры вообще бесплатно покрыла) дали две квартиры. Обе квартиры записали на жену. Так вот, ни в одной из этих квартир я не живу.

Два года я пытаюсь сохранить хоть какие-то отношения с бывшей женой. В суд не иду, а пытаюсь вдолбить ей, что одна квартира по справедливости — моя. Два года прошло, но все никак.

Она — классическая «яжемать». Говорит, что родила троих детей, их растила, стирала, убирала, готовила и так далее. Но денег ни копейки в семейный бюджет не положила. А я что — я просто ишачил на двух работах, чтобы поднять троих детей и скопить хоть что-то на первый взнос за квартиры. Это она не считает!



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Жена стоит на своем: квартиры нужно делить на пятерых — на нас с ней и на детей. Иногда говорит, что поровну, иногда — что мою часть надо как-то еще уменьшить, потому что так будет лучше детям. Ну а вообще и бывшая моя не раз говорила, и мама ее дорогая, что я бы оставил все жене и детям, если бы был нормальным мужиком. Но несмотря на развод, обеспечиваю своих детей. И даже с точки зрения воспитательной: где это видано, чтобы у детей еще в школе появлялась недвижимость? У кого из нас так было? Откуда возьмется стимул учиться, работать, зарабатывать, если к 18 годам уже все будет? Я не обижу своих детей: умру — все им достанется. Но мне нужно где-то жить сейчас.

А в мозгах у моей бывшей жены и тещи так все перевернуто, что с меня хватит. Я понял, что толка от наших разговоров не будет: знаю, что теперь мне прямая дорога в суд. Но хочу знать наверняка, что из слов моей бывшей жены — правда.

Комментарий адвоката:

Неосознанно или намеренно ваша бывшая супруга вводит вас в заблуждение относительно юридических аспектов сложившейся ситуации. В то же время в вашем письме содержится важная информация, которую, судя по всему, не учитываете ни вы, ни ваша бывшая супруга. Давайте разбираться.

Следует знать: согласно ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. При этом, по общему правилу, супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Иное может быть предусмотрено брачным договором.

Вы не указываете в своем обращении, что между вами и бывшей супругой заключался брачный договор. Следовательно, исходим из того, что подобный договор в вашем случае отсутствует.



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Поскольку из представленной вами информации следует, что квартиры поступили в собственность вашей бывшей супруги в период брака, то данные жилые помещения являются вашей с бывшей супругой общей совместной собственностью.

Это важно: по общему правилу, в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Обратите внимание: суд вправе отступить от признания долей супругов равными, учитывая интересы несовершеннолетних детей (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

В данной части поясню, что бытует ошибочное мнение о том, что само по себе наличие детей, остающихся на воспитании одного из родителей, уже является достаточным основанием для уменьшения доли второго родителя в совместной собственности. Однако это далеко не так. Закон так не работает. В этой связи та информация, которую вы приводите, не говорит о том, что в сложившейся ситуации есть основания для уменьшения вашей доли в интересах несовершеннолетних детей.

Следовательно, в вашем случае действует общее правило о равенстве долей супругов в совместной собственности.

При этом законодательство не содержит нормы о том, что по общему правилу нажитое супругами имущество должно делиться между ними и их детьми, тем более — в равных долях. То есть доводы вашей бывшей супруги о необходимости делить квартиры поровну на каждого члена семьи, в том числе на детей, не основаны на нормах права.

Однако в связи с тем, что в вашем случае безвозмездная субсидия в счет стоимости квартир выдавалась, в том числе на каждого из несовершеннолетних детей, то ваша ситуация имеет существенные особенности.

Важно знать: если на возведение, приобретение жилого помещения была использована безвозмездная субсидия, то члены семьи, с учетом которых начислялась субсидия, также могут требовать признания за ними права на долю в праве собственности на жилое помещение исходя из размера субсидии, приходящейся на долю каждого из них (абз.2 п. 9 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26.03.2003 года № 2 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения»).

Это значит, что каждому из ваших троих несовершеннолетних детей действительно причитается доля в праве собственности на спорное недвижимое имущество, пропорциональная размеру выданной на его имя субсидии.

На заметку: в зависимости от возраста детей они могут заявить свои права на долю самостоятельно, либо же вместо них это могут сделать их законные представители.

Справочно: в соответствии с ч.4 ст. 59 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, защищаются в суде их законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами.





В свою очередь, несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, имеют право лично обратиться в суд с заявлением о защите своих прав и охраняемых законом интересов и пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде без согласия родителей, усыновителей, попечителей. Вопрос о привлечении к участию в таких делах родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетних для оказания им помощи решается судом (ч.3 ст. 59 ГПК Республики Беларусь).

Кроме того, права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет защищаются в суде их родителями, усыновителями или попечителями. Суд обязан привлекать к участию в таких делах несовершеннолетних или граждан, признанных ограниченно дееспособными, за исключением случаев, когда привлечение несовершеннолетнего к участию в деле противоречит его интересам (ч.2 ст. 59 ГПК Республики Беларусь).

Заслуживает вашего особого внимания: с высокой долей вероятности каждому из ваших несовершеннолетних детей будет передана значительно меньшая часть жилых помещений, нежели 1/5.

В обращении отсутствуют необходимые данные для расчета. Вы можете попробовать произвести его самостоятельно. В общем виде формула для расчета доли каждого лица, с учетом которого начислялась субсидия, выглядит следующим образом: размер субсидии, приходящейся на 1 человека, делится на сметную стоимость спорного жилья.

Справочно: моя личная адвокатская практика свидетельствует о том, что в ситуациях, аналогичных вашей, доля детей, как правило, составляет незначительную величину — порядка нескольких тысячных доли.

Далее возникает закономерный вопрос о том, как же соотносятся между собой нормы о совместной собственности супругов, равенстве их долей в данном имуществе, а также приведенное выше положение законодательства о безвозмездной субсидии. Отвечаю: расчет долей собственников производится следующим образом.

Шаг 1. В спорном жилье по указанной выше формуле высчитывается доля каждого из лиц, с учетом которых начислялась субсидия. Применительно к вашей ситуации, по формуле необходимо высчитать долю каждого из троих детей. Что касается вас и титульной собственницы квартиры, то для вас как для супругов действуют свои правила.

Шаг 2. Из 100%-ной доли спорного жилья вычитается сумма долей лиц, с учетом которых начислялась субсидия. В вашем случае вычитается сумма долей троих детей.

Шаг 3. Оставшаяся часть спорного жилья делится между супругами. По общему правилу, как мы выяснили ранее в данной статье, — на равные доли.



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Мой личный совет: выше приведен расчет ваших (собственников) идеальных долей в квартирах.

Хорошая новость: в результате у вас возникает право собственности на долю в каждой квартире.

Не самая лучшая новость: точно так же право собственности на долю в каждой квартире возникает у вашей супруги, а кроме того — у каждого из ваших детей.

Опыт адвокатов нашего бюро свидетельствует о том, что при наличии конфликтных отношений между собственниками (в вашем случае — между вами и бывшей супругой), выделение идеальных долей в жилых помещениях не решает проблему раздела имущества между ними. Рано или поздно возникает вопрос о необходимости дальнейшего — реального раздела данного имущества, если этот вопрос не был разрешен сразу. Поэтому я рекомендую вам в рамках одного судебного разбирательства решать все вопросы, касающиеся раздела спорного жилья с тем, чтобы получить не абстрактную идеальную долю, а реальное имущество в виде комнат или даже квартиры.

Вы претендуете именно на отдельную квартиру. Такой вариант не исключен в вашем случае. Дать вам однозначный ответ в данной части можно, во-первых, на основании правильного математического расчета, который возможен при предоставлении цифр, а именно: размера субсидии, сметной стоимости жилья, метража жилой и нежилой площади квартир, площади жилых комнат и т. д. Во-вторых, для правильной оценки ситуации важны также иные детали. Например, наличие у вас или у вашей бывшей супруги желания и возможностей для выплаты денежной компенсации за отступление от начала равенства долей.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.



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Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»