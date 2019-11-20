Послесловие к парламентским выборам

Источник материала: Кобринский вестник

Прошедшие выборы показали в не совсем приглядной красе ловкость подмены понятий со стороны некоторых участников: с их подачи наблюдение зачастую использовалось лишь в качестве повода для провокаций и скандалов.

Примечательно, что в ходе завершившейся избирательной кампании в эпицентре подобных громких инцидентов, как правило, оказывались не кандидаты в депутаты, а наблюдатели, причем не приезжие, со стороны, а свои же, отечественные: многочисленными информациями об их деятельности, нередко выходящей за рамки очерченного правового поля, ныне пестрит виртуальное медийное пространство. Не минула сия тенденция неформатной, будоражащей общественность наблюдательской активности и наш регион.

Комментируя новую выборную реальность, председатель Брестской областной избирательной комиссии Александр Коледа особо подчеркнул: «Хочу сразу сказать, в чем разница между национальными наблюдателями и международными. Международные очень скрупулезно придерживаются кодекса поведения наблюдателя. Как правило, у нас с ними никаких проблем не возникает – они очень аккуратно работают, не вмешиваются в процесс голосования, ведут себя корректно и достойно. Я сам проходил обучение в Берлине и имею сертификат международного наблюдателя. Там усвоил главное: наблюдатель – наблюдает, а не вмешивается в процесс голосования. С отдельной категорией национальных наблюдателей определенные проблемы возникают. Почему-то некоторые из них считают своим правом, а то и долгом учить комиссию, как правильно проводить выборы, вмешиваясь в ее работу. Поэтому какие-то конфликты, споры возникали только с национальными наблюдателями».

Нельзя не упомянуть, что участковые комиссии старались работать с названной категорией максимально корректно: за всю нынешнюю электоральную кампанию на Брестчине были лишены аккредитации только два наблюдателя. Первый – в Пинске на участке для голосования №5, который почему-то воспринял доверенную ему миссию в своем собственном особом ракурсе: сначала он находился около избирательной урны, затем, после официального предупреждения, стал трактовать в качестве давления на избирателей … объяснения членов комиссии слабовидящим людям, как пользоваться трафаретом. Второй наблюдатель в Бресте вместо обращения к председателю комиссии по поводу предполагаемого нарушения рванул к избирателю, учинив ему допрос с пристрастием и угрожая обнародовать его личность. Что и предпринял, незамедлительно выложив видео в интернет.

Как видим, поводом для применения крайней меры – лишения аккредитации – в обоих случаях послужило нарушения закона, чье незнание либо игнорирование, как известно, не освобождает от ответственности. Полномочия наблюдателей – и иностранных международных, и отечественных – точно так же, как и действия, которые им нельзя предпринимать, определены и перечислены в статье 13-й Избирательного кодекса Республики Беларусь. Так, в частности, они не вправе заниматься агитацией в любой ее форме, оказывать кандидатам какую-либо информационную, методическую, финансовую или иную помощь, создавать препятствия в проведении выборов, нарушать тайну голосования, заполнять за гражданина по его просьбе бюллетень, находиться у столов выдачи бюллетеней, избирательных кабин и ящиков, вести опросы граждан, прибывших для голосования и проголосовавших, а также создавать препятствия комиссиям, вмешиваясь в их работу.

По фактам упомянутые нарушители наглядно продемонстрировали то ли откровенную безграмотность, то ли столь же нескрываемое нежелание следовать установленным правилам. Не будем утверждать, что эти наблюдатели являются посредниками либо прямыми исполнителями чужих политических заказов из-за рубежа. Точно так же, как неизвестны истинные мотивации «раскручивания» таких провокаций и скандалов: желание «засветиться», обратить на себя внимание или что-то еще. Зато очевидно: главная цель этих наблюдателей – собственно, не наблюдение, а пополнение книги жалоб для вынесения Западом очередного заключения о нелегитимности белорусских выборов. По сути, никто и ничто не мешает заинтересованным в этом лицам плодить и множить со скоростью печатного станка многочисленные однотипные «штамповки» на темы якобы ненадлежащего качества пломб на избирательных ящиках или отсутствия опечатанности помещений, где проводилось досрочное голосование. И обращаться в устной или письменной форме такие наблюдатели будут совсем в другие комиссии и инстанции.

О весьма любопытном, не нуждающимся в комментариях случае в Барановичах поведал Александр Коледа: «Участок для голосования № 8 только закрылся, а наблюдатель уже ушел, оставив заявление по поводу того, что он не согласен с итогом подсчета голосов. То есть подсчет еще не начался, но он уже не согласен. Оставил заявление и ушел. Я понимаю, человек торопился, ему некогда было. Может, еще где-то надо было что-то написать. Такое сразу показывает определенное отношение: жалоба написана на итог голосования, которого еще нет».

Нельзя не обратить внимание и на некоторые моменты в растиражированном заявлении одной из политических партий, утверждающей, что «доминирование государственных служащих в избирательных комиссиях ограничило их беспристрастность и независимость», соответственно, «уже на первом этапе это подорвало доверие общества к избирательному процессу». Это как раз тот самый пример – намеренной или по незнанию – фальсификации действительности: согласно требованиям Избирательного кодекса не менее одной трети мест в участковых комиссиях должны занимать представители партий и общественных объединений, не более одной трети – госслужащие.

Вполне предсказуемо наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошедшие в Беларуси выборы не признали. МИД отреагировал на это соответствующим комментарием: «Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей. Не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ. Сожалеем, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов. Личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей. Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем».

Очевидно, что спекуляции на тему признания и легитимности будут предприниматься и в ходе последующих избирательных кампаний. Ряду западных держав нужны другие люди в белорусском парламенте: послушные, контролируемые, а главное – управляемые. Люди, которых надо продвигать всеми возможными способами, даже если их электоральная поддержка откровенно невелика. Потому и далее будут звучать призывы и требования проведения новых «свободных и справедливых выборов». Нам в данной ситуации, как поет бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, не стоит прогибаться под изменчивый мир, а продолжать голосовать за свою страну и народ.

Автор

Глеб МАЙСКИЙ