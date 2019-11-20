В Гомеле пьяная женщина на Hyundai поцарапала чужую машину и хотела скрыться - но остановил столб

Источник материала: Tut.by

В Гомеле пьяная водитель поцарапала чужое авто и пыталась скрыться, однако вскоре попала в еще одно ДТП. Подробности сообщает «ЧП Гомель».





Сразу две аварии с участием одной машины произошло 20 ноября в Гомеле.

Примерно в 21.00 Hyundai, проезжая возле супермаркета «Санта» в Старой Волотове, зацепил припаркованный автомобиль. После этого водитель решил скрыться. Однако далеко нарушителю уехать не удалось — остановил столб на перекрестке улиц Каменщикова и Кленковской.

Как оказалось, за рулем была нетрезвая женщина.



