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В Гомеле пьяная женщина на Hyundai поцарапала чужую машину и хотела скрыться - но остановил столб

21.11.2019 08:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле пьяная водитель поцарапала чужое авто и пыталась скрыться, однако вскоре попала в еще одно ДТП. Подробности сообщает «ЧП Гомель».


Сразу две аварии с участием одной машины произошло 20 ноября в Гомеле.

Примерно в 21.00 Hyundai, проезжая возле супермаркета «Санта» в Старой Волотове, зацепил припаркованный автомобиль. После этого водитель решил скрыться. Однако далеко нарушителю уехать не удалось — остановил столб на перекрестке улиц Каменщикова и Кленковской.

Как оказалось, за рулем была нетрезвая женщина.


 
Теги: Гомель
 
 
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Сразу два ДТП с участием одного авто произошло 20 ноября в Гомеле.
 
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