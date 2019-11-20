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В Гомеле пьяная женщина на Hyundai поцарапала чужую машину и хотела скрыться - но остановил столб
Источник материала: Tut.by
В Гомеле пьяная водитель поцарапала чужое авто и пыталась скрыться, однако вскоре попала в еще одно ДТП. Подробности
Сразу две аварии с участием одной машины произошло 20 ноября в Гомеле.
Примерно в 21.00 Hyundai, проезжая возле супермаркета «Санта» в Старой Волотове, зацепил припаркованный автомобиль. После этого водитель решил скрыться. Однако далеко нарушителю уехать не удалось — остановил столб на перекрестке улиц Каменщикова и Кленковской.
Как оказалось, за рулем была нетрезвая женщина.
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Сразу два ДТП с участием одного авто произошло 20 ноября в Гомеле.
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