«Цвет настроения синий». Публикуем финальную историю проекта «Моя кухня-3»

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» спешим представить вам последнего участника третьего сезона проекта «Моя кухня» . Совсем скоро — голосование за самые крутые кухни и определение победителей конкурса, не пропустите!

А пока публикуем финальный рассказ о ремонте от минчанки Светланы:

— Квартиру в новостройке мы приобрели в 2012 году. Отделки там не было, нам предстояло с нуля создавать комфортную, уютную и, по возможности, экологичную кухню.



План жилья

Ремонт начался с замены окна: старое оказалось некачественным, приходилось постоянно вызывать регулировщиков. Выбирали из систем премиум-класса Salamander. Установили подоконник Danke: он гладкий и не впитывает грязь. Откосы сделаны из плитки с элементами декора из мозаики — плиточнику пришлось с ней повозиться. Радиатор тоже заменили: прошлый невозможно было качественно чистить от пыли.





Пол хотелось сделать долговечным: выбрали итальянскую плитку из керамогранита. Плинтус — тоже из плитки. В стяжку положили теплый пол DEVI, сделанный в Дании.

Чтобы оставить место для отдыха, холодильник поставили на входе в кухню (он разместился в боковой стенке шкафа-купе). В задуманную зону отдыха поставили диван, который заказали в московском салоне немецкой мебели.





За ним можно наблюдать декоративное панно из плитки. На нем мы закрепили шведские элементы системы Elfa. Эта конструкция нужна с целью разгрузить рабочие поверхности от всяких мелочей. Полочки легко снимаются, моются и при необходимости меняются местами.

Кухонный гарнитур изначально предназначался для старой квартиры, поэтому, когда решили устанавливать его здесь, пришлось дозаказывать шкафчики. Кухню «Ника» от фабрики «ГеосИдеал» выбрала по рекомендации подруги: у нее гарнитур этого же производителя не теряет своих качеств более десяти лет.





Стол купили в итальянском салоне на распродаже, он легко раскладывается в длину.

Потолок решили просто покрыть немецкой пастообразной дисперсионной шпатлевкой Caparol Akkordspachtel Fein и покрасить. Над столом висят дизайнерские итальянские светильники. Еще у нас есть светодиодная люстра, а под шкафчиками спрятано сенсорное освещение.





Хотелось, чтобы мне легко жилось в плане уборки, поэтому фартук сделали из итальянской плитки (на всякий случай, прямо от пола до потолка). На оставшихся стенах — декоративная штукатурка Di Luce и лак.





Теперь отдельно о технике. Электрическая плита, вытяжка, духовой шкаф и посудомоечная машина — фирмы Bosch. Холодильник с системой биофреш — от Liebherr (он был моей давней мечтой). Мойка — фирмы Franke. Смеситель с выдвижным изливом — фирмы Dornbracht. Также у нас установлен фильтр для очистки воды.





Римскую штору и подушки из испанской ткани шили в салоне на заказ. Чтобы успеть поучаствовать в конкурсе, пришлось приложить усилия и закончить ремонт. В общей сложности работы в квартире, к слову, заняли шесть лет. Все делали наемные работники. Осталось решить вопрос с оформлением дверного проема.

Смета:

Кухонный гарнитур с монтажом 6500 рублей Окно с подоконником 620 рублей Радиатор 490 рублей Теплый пол с монтажом 700 рублей Холодильник 2250 рублей Техника 3670 рублей Диван и стулья 5200 рублей Стол 430 рублей Фильтр 2600 рублей Штора и карниз 590 рублей Люстра 320 рублей Светильники 680 рублей Розетки 300 рублей Система Elfa с монтажом 1100 рублей Краска с работой 1200 рублей Плитка на пол и стены с укладкой 1400 рублей Мойка 350 рублей Кран 600 рублей Итого 29 000 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Как создать самый красивый интерьер для себя? Нужно самостоятельно придумать и спроектировать его, подобрать нужные цвета и фактуры — те, что близки тебе и звучат гармоничным аккордом с сердцем, найти нужную мебель (на свой вкус и возможности). Именно ту, которую хотел: красивую, уютную, экологичную.

Например, как в сегодняшнем проекте. Хозяйка нашла близкое ей звучание двух цветов — синего и ярко-коричневого. Чрезмерно контрастно, скажете вы? Но ведь не вам здесь жить. Да и как еще бороться с зимней депрессией и серостью?

Оформляя интерьер самостоятельно, нужно понимать, что в итоге, как ни крути, получится эклектика. По разным причинам. Это нужно принять как факт и смириться с ним. Как и то, что, скорее всего, далеко не всем ваш интерьер понравится. Если хочется стилистической гармонии, то без стороннего специалиста не обойтись.

Рассматривая проект детально, видишь набор качественных элементов интерьера только от именитых и проверенных производителей. Возможно, на то, чтобы все прослужило максимально долго, и был сделан акцент. Является ли это гарантией того, что в итоге все получится гармонично? Не всегда. Как говорил один маэстро: хороший дизайн сейчас есть в любом ценовом диапазоне. Ты можешь быть самым элегантным в мире просто в футболке и джинсах — все зависит только от тебя.

Создавая свой мир, свою вселенную в доме, важно, чтобы это делалось от души. Нужно подбирать именно то, что нравится вам, невзирая на этикетки и ценники. Не нужно пытаться на нескольких квадратных метрах уместить весь шар земной: и шведское, и итальянское, и белорусское… Результат такой дружбы народов на лицо.

Неудачное использование плитки в интерьере никак не спасет упоминание, что она из Европы, как и не вызовет сочувствие то, что она белорусская. Думаю, в таком ключе говорить о своем ремонте нас приучила реклама — вот мы по инерции и воспроизводим услышанное или увиденное, думая, что так и должно быть. Но нет.

Хороший интерьер — это интеллектуальный интерьер, без всяких «уси-пуси». Интеллектуальный в том смысле, что не нужно «искать» мысли и подбирать слова, когда хочешь описать увиденное. Глаза-то не соврут.

Я стараюсь смотреть на вещи без этикеток и ценников. Мне важно не задумываться, не ждать, что кто-то подскажет, как отличать хорошее от плохого. Но и эмоционально смотреть на бытовые вещи тоже не хочется. Поэтому владельцам сегодняшней кухни я бы посоветовал сконцентрироваться на чем-то одном: например, на общем стиле. Попробуйте привести все элементы к единому целому, а то у вас они, как говорят в комментариях, «из разных опер». А как это сделать, я говорил не раз. В остальном мне нравится взятое направление на функциональность (даже несмотря на синий диван).

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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