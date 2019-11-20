ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Цвет настроения синий». Публикуем финальную историю проекта «Моя кухня-3»

21.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» спешим представить вам последнего участника третьего сезона проекта «Моя кухня». Совсем скоро — голосование за самые крутые кухни и определение победителей конкурса, не пропустите!

А пока публикуем финальный рассказ о ремонте от минчанки Светланы:

— Квартиру в новостройке мы приобрели в 2012 году. Отделки там не было, нам предстояло с нуля создавать комфортную, уютную и, по возможности, экологичную кухню.


План жилья

Ремонт начался с замены окна: старое оказалось некачественным, приходилось постоянно вызывать регулировщиков. Выбирали из систем премиум-класса Salamander. Установили подоконник Danke: он гладкий и не впитывает грязь. Откосы сделаны из плитки с элементами декора из мозаики — плиточнику пришлось с ней повозиться. Радиатор тоже заменили: прошлый невозможно было качественно чистить от пыли.


Пол хотелось сделать долговечным: выбрали итальянскую плитку из керамогранита. Плинтус — тоже из плитки. В стяжку положили теплый пол DEVI, сделанный в Дании.

Чтобы оставить место для отдыха, холодильник поставили на входе в кухню (он разместился в боковой стенке шкафа-купе). В задуманную зону отдыха поставили диван, который заказали в московском салоне немецкой мебели.


За ним можно наблюдать декоративное панно из плитки. На нем мы закрепили шведские элементы системы Elfa. Эта конструкция нужна с целью разгрузить рабочие поверхности от всяких мелочей. Полочки легко снимаются, моются и при необходимости меняются местами.

Кухонный гарнитур изначально предназначался для старой квартиры, поэтому, когда решили устанавливать его здесь, пришлось дозаказывать шкафчики. Кухню «Ника» от фабрики «ГеосИдеал» выбрала по рекомендации подруги: у нее гарнитур этого же производителя не теряет своих качеств более десяти лет.


Стол купили в итальянском салоне на распродаже, он легко раскладывается в длину.

Потолок решили просто покрыть немецкой пастообразной дисперсионной шпатлевкой Caparol Akkordspachtel Fein и покрасить. Над столом висят дизайнерские итальянские светильники. Еще у нас есть светодиодная люстра, а под шкафчиками спрятано сенсорное освещение.


Хотелось, чтобы мне легко жилось в плане уборки, поэтому фартук сделали из итальянской плитки (на всякий случай, прямо от пола до потолка). На оставшихся стенах — декоративная штукатурка Di Luce и лак.


Теперь отдельно о технике. Электрическая плита, вытяжка, духовой шкаф и посудомоечная машина — фирмы Bosch. Холодильник с системой биофреш — от Liebherr (он был моей давней мечтой). Мойка — фирмы Franke. Смеситель с выдвижным изливом — фирмы Dornbracht. Также у нас установлен фильтр для очистки воды.


Римскую штору и подушки из испанской ткани шили в салоне на заказ. Чтобы успеть поучаствовать в конкурсе, пришлось приложить усилия и закончить ремонт. В общей сложности работы в квартире, к слову, заняли шесть лет. Все делали наемные работники. Осталось решить вопрос с оформлением дверного проема.

Смета:

Кухонный гарнитур с монтажом 6500 рублей
Окно с подоконником 620 рублей
Радиатор 490 рублей
Теплый пол с монтажом 700 рублей
Холодильник 2250 рублей
Техника 3670 рублей
Диван и стулья 5200 рублей
Стол 430 рублей
Фильтр 2600 рублей
Штора и карниз 590 рублей
Люстра 320 рублей
Светильники 680 рублей
Розетки 300 рублей
Система Elfa с монтажом 1100 рублей
Краска с работой 1200 рублей
Плитка на пол и стены с укладкой 1400 рублей
Мойка 350 рублей
Кран 600 рублей
Итого 29 000 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Как создать самый красивый интерьер для себя? Нужно самостоятельно придумать и спроектировать его, подобрать нужные цвета и фактуры — те, что близки тебе и звучат гармоничным аккордом с сердцем, найти нужную мебель (на свой вкус и возможности). Именно ту, которую хотел: красивую, уютную, экологичную.

Например, как в сегодняшнем проекте. Хозяйка нашла близкое ей звучание двух цветов — синего и ярко-коричневого. Чрезмерно контрастно, скажете вы? Но ведь не вам здесь жить. Да и как еще бороться с зимней депрессией и серостью?

Оформляя интерьер самостоятельно, нужно понимать, что в итоге, как ни крути, получится эклектика. По разным причинам. Это нужно принять как факт и смириться с ним. Как и то, что, скорее всего, далеко не всем ваш интерьер понравится. Если хочется стилистической гармонии, то без стороннего специалиста не обойтись.

Рассматривая проект детально, видишь набор качественных элементов интерьера только от именитых и проверенных производителей. Возможно, на то, чтобы все прослужило максимально долго, и был сделан акцент. Является ли это гарантией того, что в итоге все получится гармонично? Не всегда. Как говорил один маэстро: хороший дизайн сейчас есть в любом ценовом диапазоне. Ты можешь быть самым элегантным в мире просто в футболке и джинсах — все зависит только от тебя.

Создавая свой мир, свою вселенную в доме, важно, чтобы это делалось от души. Нужно подбирать именно то, что нравится вам, невзирая на этикетки и ценники. Не нужно пытаться на нескольких квадратных метрах уместить весь шар земной: и шведское, и итальянское, и белорусское… Результат такой дружбы народов на лицо.

Неудачное использование плитки в интерьере никак не спасет упоминание, что она из Европы, как и не вызовет сочувствие то, что она белорусская. Думаю, в таком ключе говорить о своем ремонте нас приучила реклама — вот мы по инерции и воспроизводим услышанное или увиденное, думая, что так и должно быть. Но нет.

Хороший интерьер — это интеллектуальный интерьер, без всяких «уси-пуси». Интеллектуальный в том смысле, что не нужно «искать» мысли и подбирать слова, когда хочешь описать увиденное. Глаза-то не соврут.

Я стараюсь смотреть на вещи без этикеток и ценников. Мне важно не задумываться, не ждать, что кто-то подскажет, как отличать хорошее от плохого. Но и эмоционально смотреть на бытовые вещи тоже не хочется. Поэтому владельцам сегодняшней кухни я бы посоветовал сконцентрироваться на чем-то одном: например, на общем стиле. Попробуйте привести все элементы к единому целому, а то у вас они, как говорят в комментариях, «из разных опер». А как это сделать, я говорил не раз. В остальном мне нравится взятое направление на функциональность (даже несмотря на синий диван).

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

Читайте также:

«У нас нет ни одной батареи». История ремонта частного дома в норвежском стиле
«Состояние было просто ужасающим!» Читательская история реабилитации кухни в хрущевке
Читательница не хотела подвергать критике свою кухню-любимицу, но решилась — зацените ремонт
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь к определенному цвету часто выливается в использование его в дизайне интерьера. Следующая кухня может понравиться тем, кому по душе синий или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Послесловие к парламентским выборам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика