Специалисты рассказали, какие овощи нельзя есть сырыми

Научные сотрудники рассказали, какие овощи необходимо подвергать обязательной термической обработке.
Как выяснилось, принцип «ешьте как можно больше сырых овощей» в некоторых случаях может очень сильно навредить организму.
Некоторые виды корнеплодов категорически нельзя употреблять пищу в сыром виде.
Например, несмотря на богатый витаминный состав, спаржу употреблять сырой нельзя, только в готовом виде.
Конечно же, нельзя есть сырыми грибы, так как велик шанс ими отравиться.
Удивитесь, но помидоры также попали в список продуктов, которые нельзя есть сырыми.
Дело в том, что в необработанном виде они плохо влияют на желудочно-кишечный тракт и способны негативно воздействовать на метаболизм.
Брокколи обязательно подвергать термической обработке, как и брюссельскую капусту, и шпинат.
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