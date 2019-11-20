Специалисты рассказали, какие овощи нельзя есть сырыми

Источник материала: Газета Авангард





Научные сотрудники рассказали, какие овощи необходимо подвергать обязательной термической обработке.

Как выяснилось, принцип «ешьте как можно больше сырых овощей» в некоторых случаях может очень сильно навредить организму.

Некоторые виды корнеплодов категорически нельзя употреблять пищу в сыром виде.

Например, несмотря на богатый витаминный состав, спаржу употреблять сырой нельзя, только в готовом виде.

Конечно же, нельзя есть сырыми грибы, так как велик шанс ими отравиться.

Удивитесь, но помидоры также попали в список продуктов, которые нельзя есть сырыми.

Дело в том, что в необработанном виде они плохо влияют на желудочно-кишечный тракт и способны негативно воздействовать на метаболизм.

Брокколи обязательно подвергать термической обработке, как и брюссельскую капусту, и шпинат.

Источник: belnovosti.by

Фото: Pixabay