Как перестать быть серой мышкой, не меняя русый цвет волос. Показываем на примере нашей читательницы

Источник материала: Tut.by

В нашем проекте «Парикмахерская-онлайн» мы спасаем волосы наших читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и салон «Инабэль» придет к вам на помощь. Откроем страшный секрет: оставлять заявку, не прикрепив фото и не указав телефон, бессмысленно. Если мы не отвечаем на ваше письмо, это не значит, что «все куплено» и «в проекте участвуют только свои»: после каждого выпуска нам приходит сотня заявок, и ту самую счастливицу из этой сотни выбирают мастера салона.

В этот раз повезло Дарье: мы решили раскрасить ее серый ноябрь яркими красками.





«Добрый день! С приходом осени все больше замечаю, как небрежно и скучно выглядят мои волосы. Я уже и длину убрала (хотя раньше волосы были до поясницы), думала, хоть так подниму себе настроение и освежу образ. Но образ не изменился, и цвести не получается. Сама экспериментировать с цветом боюсь, раньше были не совсем удачные опыты. Увидела текст на LADY и подумала, что готова на любой эксперимент», — вот что нам написала Даша.

Задача ясна: по-настоящему изменить образ и самоощущение героини. Первое — легко, со вторым придется посложнее, но для наших мастеров нет невозможных задач. Приступим!

























Парикмахер Елена Бурак рассказала, что было главным в работе с волосами Дарьи.



Елена Бурак, мастер салон «Инабэль»

— Каждый раз, встречая новую гостью в нашем салоне, я думаю об одном: как помочь раскрыть ее индивидуальность, каким образом расставить акценты в окрашивании и стрижке, чтобы подчеркнуть красоту и добиться максимальной выразительности.

Встреча с Дашей не стала исключением. Главная идея в работе с Дарьей заключалась в том, чтобы подчеркнуть ее естественную красоту. Идеальным решением стало современное окрашивание в технике балаяж, благодаря которому волосы засияли светлыми лучиками, появился объем, игра оттенков! А медный тон, оставшийся после предыдущего окрашивания, наконец-то стал выглядеть естественно. К тому же такое окрашивание легко поддерживать: достаточно лишь возвращаться к нам через 3−4 месяца. Согласитесь, в современном ритме это очень удобно.

Еще немного волшебства: для завершения образа Дарьи парикмахер Елена Бурак создает естественные локоны...









А визажит Татьяна Шеремет — нюдовый макияж.



Мастер по макияжу, который подойдет к любому событию, и бровям не под копирку — Татьяна Шеремет









Ну что ж, пора смотреться в зеркало!



















— Сейчас, глядя в глаза Дарьи, я понимаю, что в нашем салоне появился еще один счастливый и благодарный клиент, и чувствую себя счастливой, — говорит Елена, наблюдая за реакцией Даши на преображение.

До и после:



