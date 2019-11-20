Комитет госконтроля открыл «горячие линии» для обращений о нарушениях безопасности в школах

Источник материала: Полесская правда



В каждой области Беларуси и городе Минске Комитет государственного контроля организовал «горячие линии» по вопросам безопасности школ.

Жители Брестской области могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в организации безопасного пребывания детей в школах по телефону: 8 (0162) 21-18-76. Телефоны «горячей линии» будут работать до 16 декабря.