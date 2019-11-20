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Комитет госконтроля открыл «горячие линии» для обращений о нарушениях безопасности в школах

21.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Комитет госконтроля открыл «горячие линии» для обращений о нарушениях безопасности в школах
В каждой области Беларуси и городе Минске Комитет государственного контроля организовал «горячие линии» по вопросам безопасности школ.

Жители Брестской области могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в организации безопасного пребывания детей в школах по телефону: 8 (0162) 21-18-76. Телефоны «горячей линии» будут работать до 16 декабря.

Напомним, в ближайшее время созданные рабочие группы проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.

 
Теги: Минск
 
 
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> В каждой области Беларуси и городе Минске Комитет государственного контроля организовал «горячие линии» по вопросам безопасности школ. Жители Брестской...
 
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