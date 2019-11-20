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Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой

21.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой
В Пинске на общественное обсуждение был вынесен архитектурный проект торгового объекта, который планируется возвести на улице Парковой. 11 ноября завершился срок проведения обсуждения, во время которого замечаний и предложений не поступало.

На состоявшемся заседании городского архитектурно-градостроительного совета было решено общественное обсуждение проекта считать состоявшимся, дав разрешение на разработку проектной документации.


Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой

Напомним, новый торговый объект планируется построить на земельном участке, на котором в настоящее время расположена автомобильная стоянка. Целью концепции является возведение объекта торговли общей площадью свыше 1 тысячи квадратных метров с выполнением работ по благоустройству прилегающей территории.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

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Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой

 
 
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