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Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой
21.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На состоявшемся заседании городского архитектурно-градостроительного совета было решено общественное обсуждение проекта считать состоявшимся, дав разрешение на разработку проектной документации.
Напомним, новый торговый объект планируется построить на земельном участке, на котором в настоящее время расположена автомобильная стоянка. Целью концепции является возведение объекта торговли общей площадью свыше 1 тысячи квадратных метров с выполнением работ по благоустройству прилегающей территории.
По информации
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Пинский городской архитектурно-градостроительный совет принял решение по строительству нового торгового объекта по улице Парковой
> В Пинске на общественное обсуждение был вынесен архитектурный проект торгового объекта, который планируется возвести на улице Парковой. 11 ноября завершился...
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