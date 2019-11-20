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Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске

21.11.2019 09:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске
Фото из открытых источников

Ведомство постановило установить индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» при их использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели, в размере 14,771. 

Признается утратившим силу решение Минского городского исполнительного комитета от 5 сентября 2019 г. № 2759 «Об индексации именных приватизационных чеков «Жилье». 

Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске
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Соответствующее решение Минского городского исполнительного комитета от 14 ноября 2019 г. №3580 было опубликовано на pravo.by.
 
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