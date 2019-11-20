Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Ведомство постановило установить индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» при их использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели, в размере 14,771.

Признается утратившим силу решение Минского городского исполнительного комитета от 5 сентября 2019 г. № 2759 «Об индексации именных приватизационных чеков «Жилье».