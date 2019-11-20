﻿ Кому немного Японии в эти хмурые ноябрьские дни в Могилеве? Можно будет услышать флейту сякухати. 21.by
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Кому немного Японии в эти хмурые ноябрьские дни в Могилеве? Можно будет услышать флейту сякухати

21.11.2019 09:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкально-литературный вечер организует в Могилеве посольство Японии в Беларуси. Он пройдет 22 ноября в концертном зале гимназии-колледжа искусств, сообщили в горисполкоме.


Фото: shamanic.ru

Впервые на могилевской сцене выступит японская мастер игры на флейте сякухати Кацура КреаСьон. Она сыграет также вместе с оркестром гимназии-колледжа. На концерте прозвучат традиционные японские мелодии, классическая музыка, произведения японских и белорусских композиторов.

А после Кацура КреаСьон проведет мастер-класс по игре на бамбуковой флейте. Пройдет и выставка «Фотомосты «Беларусь — Япония».

Начало концерта — в 15.00.

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Теги: Могилев
 
 
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На концерте прозвучат традиционные японские мелодии, классическая музыка, произведения японских и белорусских композиторов.
 
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