Кому немного Японии в эти хмурые ноябрьские дни в Могилеве? Можно будет услышать флейту сякухати

Источник материала: Tut.by

Музыкально-литературный вечер организует в Могилеве посольство Японии в Беларуси. Он пройдет 22 ноября в концертном зале гимназии-колледжа искусств, сообщили в горисполкоме.



Фото: shamanic.ru

Впервые на могилевской сцене выступит японская мастер игры на флейте сякухати Кацура КреаСьон. Она сыграет также вместе с оркестром гимназии-колледжа. На концерте прозвучат традиционные японские мелодии, классическая музыка, произведения японских и белорусских композиторов.

А после Кацура КреаСьон проведет мастер-класс по игре на бамбуковой флейте. Пройдет и выставка «Фотомосты «Беларусь — Япония».

Начало концерта — в 15.00.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт App Store Google Play