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Кому немного Японии в эти хмурые ноябрьские дни в Могилеве? Можно будет услышать флейту сякухати
Источник материала: Tut.by
Музыкально-литературный вечер организует в Могилеве посольство Японии в Беларуси. Он пройдет 22 ноября в концертном зале гимназии-колледжа искусств,
Впервые на могилевской сцене выступит японская мастер игры на флейте сякухати Кацура КреаСьон. Она сыграет также вместе с оркестром гимназии-колледжа. На концерте прозвучат традиционные японские мелодии, классическая музыка, произведения японских и белорусских композиторов.
А после Кацура КреаСьон проведет мастер-класс по игре на бамбуковой флейте. Пройдет и выставка «Фотомосты «Беларусь — Япония».
Начало концерта — в 15.00.
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На концерте прозвучат традиционные японские мелодии, классическая музыка, произведения японских и белорусских композиторов.
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