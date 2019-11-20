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УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

21.11.2019 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией, прошедшего 16 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте организации, пишет РБК.


Фото: Reuters

В отборочном матче Евро-2020 на стадионе в Санкт-Петербурге бельгийский защитник Дедрик Боята вышел в футболке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуайи и отыграл в таком виде 10 минут.

Бельгийскую сторону также обвинили в позднем начале матча. Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение по этим эпизодам 12 декабря.

Напомним, матч Россия — Бельгия состоялся 16 ноября на «Газпром Арене» и завершился со счетом 4:1. По итогам отборочного турнира бельгийские футболисты гарантировали себе первое место в группе, российские — второе.

Примечательно, что Россия, которая дважды проиграла Бельгии в отборе на Евро (первый матч завершился со счетом 3:1), в финальной части турнира попала с ней в одну группу.

 
 
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бельгийский защитник Дедрик Боята вышел в футболке своего партнера по команде.
 
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