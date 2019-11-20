С благодарностью за труд

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые работники и ветераны сельскохозяйственного труда и перерабатывающей промышленности!





Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю глубокое уважение и признательность за ваш нелегкий и самоотверженный труд!

Агропромышленный комплекс сегодня — важнейшая движущая сила социально-экономического развития Несвижчины. Отрасль уверенно идет по пути модернизации, внедряются передовые технологии, новые принципы производства и переработки, тем самым увеличивается благосостояние и укрепляется продовольственная безопасность нашего района. Всё это — результат вашего рачительного отношения к земле, вашего трудолюбия и огромной самоотдачи.

Нынешний год стал очередным испытанием на прочность. Но каждый из вас приложил все силы для того, чтобы достойно решить стоящие перед вами задачи.

Рост производительности труда в сельскохозяйственных организациях района составил 103,4 %. И это при условии, что количество занятых в сельском хозяйстве работников только за 2019 год сократилось почти на 100 человек и составило около трех с половиной тысяч.

От реализации продукции животноводства хозяйства района ежемесячно получают 15 и более млн рублей выручки, рентабельность сельскохозяйственной отрасли на сегодняшний день составляет 12,4 %. Это достойный показатель как по областным, так и по республиканским меркам.

Надой на одну корову за 10 месяцев текущего года составил 6531 кг молока (+71 кг к 2018 году). Здесь вне конкуренции сновские животноводы — от коровы здесь уже получено по 8851 кг молока (+203 кг к аналогичному периоду прошлого года). Уверен, что по итогам 2019 года «сновчане» вновь покорят планку в 10 тысяч кг.

Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании и откорме сегодня составляют 798 граммов, свиней — 640, птицы — 62,7 грамма. В хозяйствах-лидерах по привесам КРС — СПК «Агрокомбинат Снов» и ОАО «Городея» (980 г и 902 г соответственно), по привесам свиней нет равных сновчанам — 754 грамма.

Залог успеха в животноводстве — это прочная кормовая база. Мы первыми в области начали работу с люцерной, многокомпонентными пастбищами, сделали упор на травяные корма, серьезно доработав технологию их заготовки.

Всё это, наравне с совершенствованием технологических процессов в кормопроизводстве и племенной работой, позволяет Несвижскому району быть одним из лидеров животноводческой отрасли на Минщине.

В текущем году наши аграрии старательно поработали в растениеводстве: с площади 22062 га при урожайности 59,5 ц/га, район получил 131,2 тыс. тонн валового намолота зерна. Это достойный показатель в истории Несвижчины. Первыми здесь оказались хлеборобы ОАО «Новая жизнь» — они собрали по 81,6 ц/га, вторыми стали труженики полей ОАО «Грицкевичи» — 76,7 ц/га, замкнули тройку лидеров аграрии «Снова» — по 76,6 ц/га.

Итог данных результатов — победа нашего района в областном соревновании по уборке зерновых, награждение за которую состоялось в Борисове на областном фестивале-ярмарке «Дожинки-2019».

Производство сахарной свёклы заслуженно считается одним из успешных сегментов агропромышленного комплекса. И в этом направлении у нас есть достойные показатели. На сегодняшний день валовой сбор при средней урожайности 589 ц/га составил уже 258,2 тыс. тонн.

Хорошая урожайность сахарной свеклы получена в открытых акционерных обществах «Несвижский райагросервис» — 781 ц/га, «Новая жизнь» — 664, «Сейловичи» — 650 ц/га и других.

По сравнению с прошлым годом достигнуты более высокие результаты по уборке кукурузы: при урожайности 139 центнеров с гектара получили 42,4 тысяч тонн ее зерна. Наибольшая урожайность — в ОАО «17 сентября», «Несвижский райагросервис», СПК «Агрокомбинат Снов», где с гектара собирали по 150 и более центнеров.

В преддверии праздника я говорю искренние слова благодарности всем труженикам полей, животноводческих ферм и комплексов. Также выражаю благодарность всем руководителям, главным специалистам, специалистам среднего звена хозяйств, кто своими усилиями, грамотным руководством, умением сплотить и мобилизовать коллектив обеспечивает неуклонное развитие агропромышленного комплекса Несвижчины.

Особая признательность за работу — лучшим из лучших, тем, кто является «золотым фондом» сельскохозяйственной отрасли, кто своим трудом славит Несвижский край. Это тракторист-машинист Виктор Иванович Буйко и водитель Василий Васильевич Шарапа из ОАО «Новая жизнь», водитель Вячеслав Викторович Захаров и тракторист-машинист Андрей Валентинович Домениковский из СПК «Агрокомбинат Снов», тракторист-машинист Сергей Иванович Левшик из ОАО «Грицкевичи», наши животноводы: Надежда Борисовна Белякович и Алла Сергеевна Микша из «Агрокомбината Снов», Валерий Геннадьевич Шарапа из ОАО «Несвижские Островки», Наталья Викторовна Господарик из ОАО «Грицкевичи», Мария Болеславовна Цвирко из ОАО «Лань-Несвиж», Елена Владимировна Ванагель из ОАО «Сейловичи», Ирина Ивановна Лобусь из ОАО «Городея» и многие-многие другие.

Поздравляю также с профессиональным праздником и благодарю за труд работников перерабатывающих предприятий района: Городейского сахарного комбината, Несвижского завода детского питания, хлебозавода, облрапсагросервиса, перерабатывающих цехов «агрокомбината Снов», ОАО «Новая жизнь» и «Лань-Несвиж», государственного предприятия «Экспериментальная база «Свекловичная», ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» и других.

Искренне желаю всем аграриям Несвижчины хороших урожаев, надоев и привесов, чтобы погода и природа всегда способствовали этому! Чтобы ваш потенциал только возрастал, чтобы благополучие отрасли, в которой вы трудитесь, и ваше личное благосостояние только укреплялись с каждым новом сезоном.

Крепкого здоровья каждому из вас, новых свершений, реализации всех ваших замыслов, воплощения в реальность всех мечтаний. Пусть жизнь радует счастьем каждого дня, а рядом с вами всегда будут близкие и родные люди!

Александр Ломский,

председатель Несвижского райисполкома.