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«Лучше нас в Беларуси такую продукцию не варит никто!»

21.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ни одно современное производство не обходится без людей, которые следят за работой сложной техники, вкладывают душу в продукцию и гордятся тем, что продолжают семейные династии. В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК корреспондент «НН» побывала на Городейском сахарном комбинате — многопрофильном предприятии, выпускающем продукцию высокого качества в соответствии с международными стандартами и требованиями потребителей.

Мы — единое целое  и по-другому быть  не может!

— Здесь трудились мои дедушка и бабушка, — рассказывает начальник смены № 1 Александр Шарамета. — Дедушка также в первой смене был аппаратчиком варки. Бабушка работала на сатурации, и я горжусь тем, что продолжаю семейную династию. Признаюсь, раньше я и не думал, что приду сюда работать, что у меня будет получаться и работа понравится. Результаты есть, а это самое главное.

Получив профильное образование в Слуцком профессионально-техническом колледже, молодым специалистом Александр Шарамета пришел на Городейский сахарный комбинат.

  • «Лучше нас в Беларуси такую продукцию не варит никто!»
    Начальник смены № 1 Александр Шарамета (справа) и оператор пульта управления в сахарном производстве Виталий Бурцев

— Я начинал в 2004-м здесь, в моечном отделении, оператором, долго работал аппаратчиком варки утфеля, 4 года был инженером щита управления, потом — инженером-технологом, три последних года — начальником смены, — продолжает рассказ Александр Станиславович. — Комбинат оплатил заочное обучение в Московском государственном университете технологии и управления. Всегда отпускали на сессию, отпуск оплачивали, хватало времени и в футбол играть за заводскую команду. Да и сейчас должностью своей доволен, коллективом и сменой — тоже. Труд нелегкий, и мужчины, и женщины работают по 12 часов. 65 человек первой смены — теперь моя команда. В каждом из них я уверен. Знаю, что каждый поможет другому и подставит плечо. Именно так, и никак иначе! Понимают друг друга с первого слова. Не будет взаимопонимания — не будет тех результатов, которых мы достигаем сегодня. Выпадает одно звено — выпадают и остальные. Когда случаются нештатные ситуации — стараемся достойно из них выходить. Мы — единое целое и по-другому быть не может, чтобы завод работал налажено. Это касается операторов, фасовщиков, упаковщиков. Мы принимаем свеклу, наша задача — подать ее на завод, помыть, переработать, очистить, обработать сатурационным газом, отфильтровать, выпарить, сварить сахар и упаковать —  над этим и работает вся смена, а их на заводе четыре. Работа тяжелая, ответственность —  большая. Но именно она и приносит удовлетворение, поэтому всем работникам нашего предприятия в канун профессионального праздника хочется пожелать, чтобы и дальше работали сплоченно, с пониманием относились друг к другу, ведь трудности носят временный характер, гораздо ценнее взаимопонимание и взаимовыручка, и самое главное — чтобы было здоровье. Считаю, что стоит гордиться результатами своего труда и сахар в магазине выбираю только наш, городейский!

Не дают скучать “Роберту”

Выпускница биофака Белгос-университета Наталия Макарова также представитель семейной династии городейских сахароваров:

— Наша династия — дедушка, папа, дядя. Я и мужа сюда привезла — учились вместе в БГУ, — поясняет Наталия Леонидовна. — И, хотя дети уже не продолжат семейную династию, — надеюсь на внуков. Ведь работа очень интересная. Люблю ее за непредсказуемось и разнообразие — каждый сезон со своими особенностями, показателями качества, двух одинаковых еще не было.

— 19 лет назад, когда я пришла на завод лаборанткой, а через год возглавила сырьевую лабораторию, здесь всё было по-другому, — вспоминает Наталия Макарова. — Теперь у нас стоит сырьевая лаборатория итальянского производства. Это автоматизированная линия, поэтому и количество ручного труда уменьшилось. Теперь отбор проб сахарной свеклы и проведение анализов происходит в автоматическом режиме. Согласно требованиям СТБ одна проба берется от пяти машин каждого хозяйства или одна проба от двух вагонов каждого поставщика. В день максимально проводится 200 анализов.

Эту автоматизированную линию, этого робота, в лаборатории в шутку называем Робертом… Он без нас «скучает» и, когда к нему долго не подходят, подает звуковой сигнал (смеется — Прим. авт.). А если серьезно — это хорошая надежная техника, которая стоит своих денег: он заменил троих людей на линии сахаристости. Теперь нас в коллективе восемь, я — девятая. На сезон переработки сахарной свеклы берем на подработку наших пенсионеров. Они знают работу, здорово нам помогают, да и в подработке заинтересованы.

Хорошие девчата

10 лет работает сортировщиком на производстве пищевой продукции цеха по производству фруктовой продукции Ирина Бредихина. С теплотой она рассказывает о своей работе и о тех, кто трудится рядом:

— Работа мне нравится, коллектив отличный, веселый. В наши обязанности входит переборка и сортировка яблок, заготовленных в двух урочищах предприятия. Фрукты привозят автотранспортом, загружают в бункеры, а оттуда — на мойку и сортировку. Потом запускаем их бланшировать и дальше — в производство, с соблюдением всех технологических требований, а на выходе в стерильных условиях (как в операционной) пюре стерилизуется и без соприкосновения с воздухом фасуется в асептический пакет, в котором может храниться 2 года. Ночью — бесплат-ное горячее питание, есть оборудованная комната отдыха и приема пищи, форма санитарная выдается ежемесячно, материальная помощь к отпуску хорошая, да и на зарплату не жалуемся. На работу постоянно хожу с улыбкой, а к концу смены всегда возникает чувство, что день проработала не зря. Вместе со сменой в свободное от работы время на природу вместе ездим, часто посещаем концерты, с внуками бывали в цирке — в этом плане профсоюзная работа у нас налажена очень хорошо. Больше всех запомнился концерт «Хиты 80-х», на который была организована поездка в столицу. График работы по сменам мне очень подходит. В свободные дни люблю заниматься выпечкой. У меня два внука растут в Минске, они еженедельно ждут в гости бабушку с домашним печеньем.

— На самом деле первая смена — это моя любимая смена, — замечает главный технолог цеха по производству фруктовой продукции  Елена Буян. Раньше была технологом в этой смене, теперь — главный технолог цеха, но отлично помню то время, когда мы все вместе и работали, и отдыхали,  муж Ирины Бредихиной замечательно играл на гитаре, а она угощала всех своими кондитерскими изделиями. Вот такие разносторонние люди у нас работают, да и сейчас они меня не забывают. Девчата все — хорошие, надежные, на них смело можно положиться. Это опытные специалисты, к ним не боишься поставить кого-то молодого, они всегда обучат, объяснят тонкости. В целом наш цех на 70 % состоит из женщин. Вы видите, здесь установлено 4 линии, их нужно постоянно убирать, у нас санитарные смены происходят не реже одного раза в неделю, также есть и генеральная смена, ведь это пищевое производство, где должен быть идеальный порядок.

Яблочное пюре — это и наш готовый продукт, который предприятие продает (из него делают зефир и пастилу), и наше сырье: для повидла, начинок и яблочных подварок с различными ароматами и вкусами, в составе которых есть яблочный вкус. Дальше наша готовая продукция отгружается конечным потребителям: 70 % — на хлебозаводы и кондитерские предприятия. С каждым годом объемы нашего производства растут, что не может не радовать. 90 % продукции нашего цеха экспортируется в Россию и Казахстан, немного грузим в Армению, идет она и на белорусский рынок, но он очень маленький по сравнению с другими, а ассортимент у нас очень большой, ведь на заводе порядка 280-и рецептур, и все разработаны нашими технологами! Также мы выпускаем конфитюры в банках, джемы пастеризованные, наш «Фруктовый ларец» уже стал брендом(!). Наши  джемы и конфитюры — практически во всех сетевых магазинах, а сейчас мы еще расширили линейку — выпустили 3 новых джема: манго-маракуйя-яблоко, клюква-апельсин с корицей, черника-лимон с черным перцем. Есть также вишневый, малиновый, черничный, черно-смородиновый, и мандариновый джем — всего их стало 8.

Отдел маркетинга работает качественно: новинки уже проданы в Российскую Федерацию и в ноябре будем варить новую партию. По отзывам зарубежных покупателей, наша продукция очень достойная и конкуренто-способная, соответствует требованиям международных стандартов, а это очень важно для продвижения продукции на евразийском рынке. На комбинате современное оборудование, мы покупаем фрукты только высшего качества очистки и электронной очистки, и я смело могу сказать: «Лучше нас в Беларуси такую продукцию не варит никто!» Желаю своим замечательным коллегам в праздник крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы в жизни всё всегда удавалось.

Отличный урожай урочища Малево

— Здесь, в садоводческом участке урочища Малево, я уже три года работаю на тракторе «Белорус», до этого трудился в «Агрокомбинате Снов», также трактористом, — рассказывает Александр Янушко. — Работы хватает на целый год. Площадь нашего участка — 200 гектаров. Зимой мы задействованы на обрезке яблонь, ранней весной готовим технику к работе, а потом обрабатываем деревья от вредителей. Летом делаем химпрополку, занимаемся косьбой, а в сезон сбора урожая пересаживаюсь на подборщик яблок немецкого производства. Наша бригада — семь трактористов и шесть рабочих. Все — отличные работники. Работаем с 8 до 17 часов, но в сезон сбора приходится потрудиться и в выходные дни. Условия работы тоже хорошие: есть раздевалки, персональные шкафчики, построили ангар для агрегатов, а для их ремонта в ближайшее время сделают яму и эстакаду, чтоб на месте устранять мелкие поломки. Серьезных пока не случалось.

Справочно:

в сезон переработки сахарной свеклы за 12 часов 65 человек, работающих в смену на высокотехнологичном оборудовании с применением прогрессивных технологий, в среднем перерабатывают 5 тысяч тонн сладкого корня, выпускают 750 тонн сахара.

Такие темпы производства позволяют Городейскому сахарному комбинату ежегодно, начиная с 2015 года, признаваться лидером инновационного развития свеклосахарного производства ЕАЭС, а коллективу предприятия — уверенно смотреть в будущее.

Ольга МАРЧЕНКО.

 


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Теги: Минск
 
 
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