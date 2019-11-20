Кроссовер Audi RS Q8: 600 сил и «максималка», как у Lamborghini Urus

Источник материала: Tut.by

Побивший пару недель назад рекорд Нюрбургринга «заряженный» вариант флагманского кроссовера Audi представлен официально — дебют RS Q8 состоялся на только что открывшемся автосалоне в Лос-Анджелесе.





Силовой агрегат RS Q8 разделил с универсалом RS6 Avant нового поколения — это 4-литровый V8 Biturbo, развивающий 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод Quattro с центральным дифференциалом, который по умолчанию делит тягу в пропорции 40:60 (передняя/задняя ось). При проскальзывании колес вперед может быть передано до 70% тяги, а назад — до 85%.





До 100 км/ч RS Q8 способен разогнаться за 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом Dynamic машина может развить 305 км/ч — по паспорту такая же «максималка» и у Lamborghini Urus , битурбо-V8 у которого на 50 сил мощнее.





Как и новый RS6 Avant, «заряженный» RS-кроссовер получил так называемую умеренную гибридную систему (MHEV) на основе 48-вольтовой бортовой электросети. На чистой электротяге «паркетник» передвигаться не может, но стартер-генератор с ременным приводом позволяет рекуперировать энергию для заряда литий-ионной батареи — на скоростях от 55 до 160 км/ч при отпускании педали газа автомобиль может до 40 секунд двигаться накатом с выключенным двигателем. Кроме того, сэкономить топливо призвана система деактивации половины цилиндров, которая задействуется при частичной нагрузке и малых оборотах.





В «базе» у RS Q8 имеются пневмоподвеска, активные стабилизаторы и система Audi Drive Select с восемью ездовыми режимами — Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency, Allroad, Offroad, а также индивидуально настраиваемые RS1 и RS2 (их можно активировать отдельной кнопкой на руле). За доплату можно заказать карбон-керамические тормоза.





На европейском рынке RS Q8 начнут продавать в первом квартале следующего года. В Германии цены будут начинаться от 127 тысяч евро.