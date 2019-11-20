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С какими трудностями сталкивается бизнес, общаясь с городской властью?

21.11.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнес хотел бы, чтобы власть интересовалась его мнением а не только выдавала разрешения.

С какими трудностями сталкивается бизнес, общаясь с городской властью?
Важнейшим условием для развития и жизни города является возможность кооперации между горожанами, бизнесом и городской властью. Однако по различным причинам взаимодействие между этими субъектами города может быть затруднено или даже невозможно, что приводит к появлению так называемых коммуникативных «разрывов», пишет Ежедневник

— Если эти три субъекта не понимают друг друга, то в городе очень тяжело внедрять любое преобразование. Однако наиболее болезненными для жизни города являются барьеры в кооперации между представителями бизнеса и городской власти, — заметила на презентации результатов исследования «Роль бизнеса в развитии городской среды» социолог, доцент БГУ Елена Лебедева.

Исследование было посвящено сложностям взаимодействия бизнеса и городских властей.

Предприниматель вынужден идти к власти

Итоги исследования показали: чаще всего взаимодействие бизнеса с представителями городских властей носит вынужденный характер.

—Оно не происходит по доброй воле, чаще всего бизнес идет к власти за каким-либо разрешением. То есть он всегда в данной ситуации зависим, – рассказала Елена Лебедева. – Если нет никаких проблем и сложностей, то коммуникация происходить не будет.

Кроме этого, обратила внимание автор исследования, несмотря на развитие информационных технологий, наиболее популярной формой взаимодействия по сей день остается официальное письмо, обращение в бумажном виде.

Бизнесмены в интервью объясняли выбор такого медленного и несовременного канала коммуникации тем, что это единственная форма взаимодействия, которая гарантирует получение обратной связи.

— Если мы не напишем официальное обращение по всем правилам, мы вряд ли получим ответ, – отмечали они.

— Еще одна особенность, которая была выявлена: представители бизнеса, взаимодействующие с властями, говорят о том, что существуют негласные правила, и если ты с ними не знаком, никакой вопрос решить не получится, – рассказала социолог БГУ. – Интересно, что эти правила непрозрачны и усваиваются только на основе опыта взаимодействия. То есть нет готовых инструкций.

Бизнес – «чужак» для власти

Елена Лебедева также обратила внимание, что бизнес и городская власть воспринимают друг друга как «чужака».

— И те и другие все время существуют словно в параллельных пространствах, не воспринимая друг друга как людей, у которых те же задачи и те же функции, – пояснила она.

Также исследователи выявили определенные мифы, характеризующие данный тип взаимоотношений.

— Чужак» всегда абстрактен, он всегда занимается чем-то бессмысленным. Его деятельность всегда представляется менее полезной, чем своя собственная, — рассказала Лебедева.

Так, к примеру, работа городских властей представляется бизнесу лишь как «перекладывание бумажек» в противоположность «конкретным» планам и действиям бизнеса. Представители власти в свою очередь считают, что предприниматели нацелены лишь на сиюминутную прибыль, и у них нет социальной ответственности.

Характеризуя особенности общения между бизнесом и городской властью, социолог обратила внимание на наличие чувства страха у сторон.

— При этом страх часто не связан с какой-то конкретной ситуацией или негативным опытом, – добавила она. – Так, чиновники опасаются тесного взаимодействия с представителями бизнеса из-за страха быть обвиненными в коррупции. Также представители власти считают бизнесменов людьми ненадежными, которые не ориентированы решать социально значимые задачи».

Качественного взаимодействия пока нет

В своих интервью бизнесмены также отмечали, какого разговора они ждут от чиновника. Они хотят, чтобы власть интересовалась их мнением по различным вопросам.

Елена Лебедева пояснила: получается, бизнес искусственно ограничивает свои контакты с властью, хотя коммуникация была бы выгодна обеим сторонам.

Она также заметила, что, несмотря на частоту контактов между представителями городской власти и бизнеса, качество взаимодействия не становится лучше.

Исследователи предложили механизмы, которые, на их взгляд, могут сократить коммуникативные разрывы между предпринимателями и представителями городской власти.

— Первый механизм – это создание городских брендов. Идеально, когда инициатива возникает снизу. Когда городские жители при поддержке бизнеса создают какие-то знаковые места. Второй механизм – событийное наполнение городской жизни, то есть организация какого-то события (праздника, фестиваля и т.д.), – отметила Лебедева.

Бизнес и власть, взаимодействуя таким образом, вырабатывают привычные модели поведения, которые в будущем позволят снизить уровень напряженности между ними, приведут к большей открытости, считает социолог.
 
 
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Бизнес хотел бы, чтобы власть интересовалась его мнением а не только выдавала разрешения.
 
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