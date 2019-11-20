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Роналду женился
Источник материала: Партизан
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Согласно информации источника, церемония бракосочетания прошла на днях в Марокко и была закрытой для общественности. Издание пообещало в ближайших номерах опубликовать фото с торжественного мероприятия. Однако пока официального подтверждения данная информация не получила.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На счету 34-летнего нападающего 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт португальца с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Лишь младшая девочка является их совместной дочерью, пишет
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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