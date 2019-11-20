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Путин назвал причину распада СССР

21.11.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Распад Советского Союза не имеет отношения к росту национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики, заявил президент Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".

"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", – сказал Путин, передает РИА Новости.

По его словам, результаты распада СССР "оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях", передает ТАСС.
 
 
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Распад Советского Союза не имеет отношения к росту национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики, заявил президент Владимир...
 
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