Путин назвал причину распада СССР

"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", – сказал Путин, передает РИА Новости.





По его словам, результаты распада СССР "оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях", передает ТАСС.



