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Шок! Россиянка оставила четверых детей на два дня без еды и воды

21.11.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дети из многодетной семьи в якутском поселке два дня сидели одни дома под замком без еды и воды, истощенных малышей доставили в больницу, а на мать завели уголовное дело.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

"Дознавателем отделения МВД России по Амгинскому району возбуждено уголовное дело по ст.125 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту оставления в опасности малолетних детей их 29-летней матерью", - отметили в пресс-службе.


В ведомстве рассказали, что утром в ходе обхода участка инспектор прибыл к дому, где проживает одинокая мать с четырьмя малолетними детьми в возрасте от 10 месяцев до 7 лет. Полицейский увидел замок на входной двери и уже хотел покинуть территорию, как его привлекли детские голоса из дома. Инспектор поговорил со старшей из детей - первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни. Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспектор вызвал социальные службы. По их прибытии взрослые вошли в дом через окно, пишет ru.oxu.az
 
 
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Дети из многодетной семьи в якутском поселке два дня сидели одни дома под замком без еды и воды, истощенных малышей доставили в больницу, а на мать завели уголовное...
 
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