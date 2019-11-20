Шок! Россиянка оставила четверых детей на два дня без еды и воды

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

"Дознавателем отделения МВД России по Амгинскому району возбуждено уголовное дело по ст.125 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту оставления в опасности малолетних детей их 29-летней матерью", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что утром в ходе обхода участка инспектор прибыл к дому, где проживает одинокая мать с четырьмя малолетними детьми в возрасте от 10 месяцев до 7 лет. Полицейский увидел замок на входной двери и уже хотел покинуть территорию, как его привлекли детские голоса из дома. Инспектор поговорил со старшей из детей - первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни. Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспектор вызвал социальные службы. По их прибытии взрослые вошли в дом через окно, пишет