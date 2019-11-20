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Беларусь - лучшая! Страна заняла последнюю строчку в Глобальном индексе терроризма

21.11.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Глобальном индексе терроризма-2019 (The Global Terrorism Index - GTI) Беларусь заняла последнее, 138-е место. Это лучший показатель данного рейтинга.

Беларусь в  GTI-2019, разработанном  международной группой экспертов  Института экономики и мира Сиднейского университета, оказалась на 138 позиции вместе с еще 26-ю странами. Среди них такие государства, как Коста-Рика, Словения, Того, Португалия, Оман, Куба, Туркменистан и Северная Корея. 
Примечательно, что во всех странах-соседях Беларуси, по мнению международных экспертов, уровень террористической угрозы выше, чем в нашей стране. Так Латвия в рейтинге оказалась на 117-м месте, Литва - на 108-м, Польша - на 106-м, Россия - на 37-м, а Украина - на 24-м. 

В первую пятерку Глобального индекса терроризма вошли Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан.

Среди стран ЕС наиболее небезопасной с точки зрения терроризма признана Великобритания, занявшая в рейтинге 28 место. 

Как отмечается в индексе, в мире четвертый год подряд наблюдается сокращение смертности от терактов. В 2018 году она сократилась 15,2 процента до 15 952 смертей. В то же время в 2018 году в Афганистане от терактов погибло 7379 человек. Это наибольший страновой показатель, который по сравнению с предыдущим годом вырос на 59 процентов. 

Как отмечается в докладе, сейчас смертность от терроризма на 52 процента ниже, чем
в пиковый по этому показателю 2014 год. Наибольшее снижение смертности от терактов зафиксировано в Ираке, Сирии и Нигерии.
 
 
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В Глобальном индексе терроризма-2019 (The Global Terrorism Index - GTI) Беларусь заняла последнее, 138-е место. Это лучший показатель данного рейтинга.
 
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