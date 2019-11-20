Беларусь - лучшая! Страна заняла последнюю строчку в Глобальном индексе терроризма

Беларусь в GTI-2019, разработанном международной группой экспертов Института экономики и мира Сиднейского университета, оказалась на 138 позиции вместе с еще 26-ю странами. Среди них такие государства, как Коста-Рика, Словения, Того, Португалия, Оман, Куба, Туркменистан и Северная Корея.

Примечательно, что во всех странах-соседях Беларуси, по мнению международных экспертов, уровень террористической угрозы выше, чем в нашей стране. Так Латвия в рейтинге оказалась на 117-м месте, Литва - на 108-м, Польша - на 106-м, Россия - на 37-м, а Украина - на 24-м.





В первую пятерку Глобального индекса терроризма вошли Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан.





Среди стран ЕС наиболее небезопасной с точки зрения терроризма признана Великобритания, занявшая в рейтинге 28 место.





Как отмечается в индексе, в мире четвертый год подряд наблюдается сокращение смертности от терактов. В 2018 году она сократилась 15,2 процента до 15 952 смертей. В то же время в 2018 году в Афганистане от терактов погибло 7379 человек. Это наибольший страновой показатель, который по сравнению с предыдущим годом вырос на 59 процентов.





Как отмечается в докладе, сейчас смертность от терроризма на 52 процента ниже, чем

в пиковый по этому показателю 2014 год. Наибольшее снижение смертности от терактов зафиксировано в Ираке, Сирии и Нигерии.



