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Как так? В Могилеве в автоцистерне обнаружили человека без сознания

21.11.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спасатели в Могилеве извлекли человека из автоцистерны с неизвестным веществом, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС


Фото из архива

Инцидент произошел 20 ноября. "В 22.59 поступило сообщение о нахождении человека в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия по ул.Калужской. Спасатели извлекли из емкости 39-летнего работника этого предприятия", - рассказали в управлении.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, он был без сознания.
 
Теги: Могилев
 
 
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Спасатели в Могилеве извлекли человека из автоцистерны с неизвестным веществом, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС
 
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