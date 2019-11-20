ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рискнет ли Лукашенко вмешиваться в политику Нацбанка?

21.11.2019 08:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снизилась с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,25% до 8% годовых. Надолго ли?

Рискнет ли Лукашенко вмешиваться в политику Нацбанка?
По мнению доктора экономических наук профессора Бориса Желибы, вопрос ставки рефинансирования весьма важен для белорусской экономики и ее субъектов, пишет Завтра твоей страны.

— Ставку рефинансирования отслеживают многие банки и производственники. Сама по себе она показывает формально, под какой процент Нацбанк готов кредитовать коммерческие банки в случае недостатка у них ресурсов, которые они потом выдают в качестве кредитов предприятиям. Это своего рода сигнал банкам изменить свои кредитные и депозитные процентные ставки в сторону снижения примерно на те же полпроцента. Здесь выигрывают предприятия, которые будут получать более дешевые кредиты, и это даст возможность им лучше развиваться.

— Кто от этого проиграет?

— Вкладчики, потому что многие депозиты изменятся, и у них будет меньше доходов. Но есть такое условие, что ставка рефинансирования должна быть выше инфляции. У нас сегодня инфляция в пределах 6%, поэтому у Нацбанка есть резерв, куда ставку снижать дальше. Снижать ее вплотную не стоит — это чревато инфляцией. Когда будет много дешевых кредитов, а кредитование — это эмиссия безналичных денег, которые являются основными в обращении, это и может привести к скачку инфляции. Но специалисты Нацбанка взвешивают все «за» и «против» и принимают такое коллективное решение: пока есть еще резерв снизить ставку рефинансирования, они снижают, чтобы придать импульс росту нашей экономики. Поскольку правительство закладывает задание по росту ВВП в 4%, а рост ВВП за 10 месяцев этого года пока составляет около 1,1%,  Нацбанк хочет немного помочь правительству увеличить темп роста этого показателя.

— Как долго Нацбанк в состоянии помогать правительству и снижать ставку рефинансирования?

— Давайте займемся арифметикой. Если сейчас ставка рефинансирования составляет 9%, а инфляция 6%, то теоретически Нацбанк может снижать ставку, приближаясь к 6%. Но вряд ли он станет это делать, потому что опять же возникает риск всплеска инфляции, так как если много кредитов, много денег, то отсюда будет и рост цен. Тут нужна скоординированная политика правительства и Нацбанка с целью найти «золотую середину», чтобы не было инфляции и чтобы как-то поддержать экономику.

Сейчас Нацбанк пересматривает процентную политику раз в несколько месяцев, и если в экономике будет все нормально, то, возможно, через два-три месяца регулятор еще раз сбросит полпроцента ставки для этих же целей.


— Как вы оцениваете тот факт, что в некоторых западных странах ставки рефинансирования или нулевые, или даже отрицательные?

— Нам бы их проблемы. Дело в том, что у них низкая инфляция – не более 1-2% в развитых странах, и у них инфляция иногда превращается в дефляцию, когда цены начинают снижаться. Это невыгодно предприятиям, поскольку они теряют в прибыли, теряют возможности делать накопления, инвестиции. В таких случаях центробанки могут снижать к нулю ставки рефинансирования, чтобы подбросить в экономику денег и оживить рост производства.

— Возможна ли ситуация, что инфляция в Беларуси снова начнет расти, и ставка рефинансирования — повышаться?

— Если Белстат покажет, что инфляция устойчиво превышает 6%, а в текущем году в мае это уже происходило, то Нацбанк может предпринять обратное действие и повысить ставку рефинансирования.

— Насколько самостоятелен белорусский регулятор в принятии решений по ставке рефинансирования?

— Надо пожелать, чтобы независимость Нацбанка осталась вне зависимости от политической ситуации в нашей стране, а именно с этим условием живут все развитые экономики.

— Может ли  Лукашенко перед президентскими выборами 2020 года перечеркнуть эти правила и начать прессинговать Национальный банк Беларуси? 


— Сейчас люди уже более или менее финансово грамотные, население  видит, что Нацбанку удалось стабилизировать валютные курсы, уменьшить инфляцию до однозначной цифры. И если какой-то политик выйдет с обещанием направить денежно-кредитную политику в социальное русло, чтобы были высокие зарплаты, чтобы всем хватало кредитов, то это будет расцениваться как левый популизм, и за него вряд ли будут голосовать.      
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снизилась с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,25% до 8%...
 
Новости дня
Новости разные
 
Послесловие к парламентским выборам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика