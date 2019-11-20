Рискнет ли Лукашенко вмешиваться в политику Нацбанка?

Бориса Желибы, вопрос ставки рефинансирования весьма важен для белорусской экономики и ее субъектов, пишет Завтра твоей страны. По мнению доктора экономических наук профессора, вопрос ставки рефинансирования весьма важен для белорусской экономики и ее субъектов,Завтра твоей страны.





— Ставку рефинансирования отслеживают многие банки и производственники. Сама по себе она показывает формально, под какой процент Нацбанк готов кредитовать коммерческие банки в случае недостатка у них ресурсов, которые они потом выдают в качестве кредитов предприятиям. Это своего рода сигнал банкам изменить свои кредитные и депозитные процентные ставки в сторону снижения примерно на те же полпроцента. Здесь выигрывают предприятия, которые будут получать более дешевые кредиты, и это даст возможность им лучше развиваться.





— Кто от этого проиграет?





— Вкладчики, потому что многие депозиты изменятся, и у них будет меньше доходов. Но есть такое условие, что ставка рефинансирования должна быть выше инфляции. У нас сегодня инфляция в пределах 6%, поэтому у Нацбанка есть резерв, куда ставку снижать дальше. Снижать ее вплотную не стоит — это чревато инфляцией. Когда будет много дешевых кредитов, а кредитование — это эмиссия безналичных денег, которые являются основными в обращении, это и может привести к скачку инфляции. Но специалисты Нацбанка взвешивают все «за» и «против» и принимают такое коллективное решение: пока есть еще резерв снизить ставку рефинансирования, они снижают, чтобы придать импульс росту нашей экономики. Поскольку правительство закладывает задание по росту ВВП в 4%, а рост ВВП за 10 месяцев этого года пока составляет около 1,1%, Нацбанк хочет немного помочь правительству увеличить темп роста этого показателя.





— Как долго Нацбанк в состоянии помогать правительству и снижать ставку рефинансирования?





— Давайте займемся арифметикой. Если сейчас ставка рефинансирования составляет 9%, а инфляция 6%, то теоретически Нацбанк может снижать ставку, приближаясь к 6%. Но вряд ли он станет это делать, потому что опять же возникает риск всплеска инфляции, так как если много кредитов, много денег, то отсюда будет и рост цен. Тут нужна скоординированная политика правительства и Нацбанка с целью найти «золотую середину», чтобы не было инфляции и чтобы как-то поддержать экономику.





Сейчас Нацбанк пересматривает процентную политику раз в несколько месяцев, и если в экономике будет все нормально, то, возможно, через два-три месяца регулятор еще раз сбросит полпроцента ставки для этих же целей.









— Как вы оцениваете тот факт, что в некоторых западных странах ставки рефинансирования или нулевые, или даже отрицательные?





— Нам бы их проблемы. Дело в том, что у них низкая инфляция – не более 1-2% в развитых странах, и у них инфляция иногда превращается в дефляцию, когда цены начинают снижаться. Это невыгодно предприятиям, поскольку они теряют в прибыли, теряют возможности делать накопления, инвестиции. В таких случаях центробанки могут снижать к нулю ставки рефинансирования, чтобы подбросить в экономику денег и оживить рост производства.





— Возможна ли ситуация, что инфляция в Беларуси снова начнет расти, и ставка рефинансирования — повышаться?





— Если Белстат покажет, что инфляция устойчиво превышает 6%, а в текущем году в мае это уже происходило, то Нацбанк может предпринять обратное действие и повысить ставку рефинансирования.





— Насколько самостоятелен белорусский регулятор в принятии решений по ставке рефинансирования?





— Надо пожелать, чтобы независимость Нацбанка осталась вне зависимости от политической ситуации в нашей стране, а именно с этим условием живут все развитые экономики.





— Может ли Лукашенко перед президентскими выборами 2020 года перечеркнуть эти правила и начать прессинговать Национальный банк Беларуси?









— Сейчас люди уже более или менее финансово грамотные, население видит, что Нацбанку удалось стабилизировать валютные курсы, уменьшить инфляцию до однозначной цифры. И если какой-то политик выйдет с обещанием направить денежно-кредитную политику в социальное русло, чтобы были высокие зарплаты, чтобы всем хватало кредитов, то это будет расцениваться как левый популизм, и за него вряд ли будут голосовать.



