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Стало известно, сколько мы будем работать в 2020 году

21.11.2019 10:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, сколько мы будем работать в 2020 году
Фото из открытых источников

Норма рабочего времени составит:

  • для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2040 часов;
  • для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2033 часа.

Количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Причина в том, что в 2020 году два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу.

Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для указанных режимов работы, сообщили в Минтруда. 

Стало известно, сколько мы будем работать в 2020 году
Три мини-ярмарки вакансий запланированы в Минске с 19 по 21 ноября
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Теги: Минск
 
 
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Расчетная норма рабочего времени на будущий год установлена в Беларуси.
 
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