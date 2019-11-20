Стало известно, сколько мы будем работать в 2020 году

Источник материала: Аргументы и факты

Норма рабочего времени составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2040 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2033 часа.

Количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Причина в том, что в 2020 году два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу.

Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах.