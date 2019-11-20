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Кроссовер Hyundai Vision T: таким будет новый Tucson?
Источник материала: Tut.by
Главной премьерой Hyundai на открывшемся в Лос-Анджелесе автосалоне стал не серийный автомобиль, а эффектный концепт-кар Vision T, внешность которого выполнена в новой фирменной стилистике бренда.
Вслед за
Одной из «фишек» концепта является скрытая головная оптика, светодиодные секции которой «спрятаны» в широкую решетку радиатора. Сама решетка — активная и состоит из подвижных створок, которые остаются закрытыми во время стоянки автомобиля, но открываются после запуска двигателя. К слову, похожую решетку получил рассекреченный в октябре суперкар
Компания не сообщает практически никаких технических данных о Vision T (известно, что за движение отвечает «подзаряжаемая» гибридная установка), снимков интерьера также не обнародовано. Впрочем, габариты концепта Hyundai озвучила — длина 4,61 м, ширина 1,94 м и 2,8 м колесной базы.
В какой степени серийный Tucson следующего поколения будет похожим на концепт, станет известно довольно скоро — ожидается, что новый «паркетник» появится на рынке во второй половине 2020 года.
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Главной премьерой Hyundai на открывшемся в Лос-Анджелесе автосалоне стал не серийный автомобиль, а эффектный концепт-кар Vision T.
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