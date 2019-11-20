Кроссовер Hyundai Vision T: таким будет новый Tucson?

Источник материала: Tut.by

Главной премьерой Hyundai на открывшемся в Лос-Анджелесе автосалоне стал не серийный автомобиль, а эффектный концепт-кар Vision T, внешность которого выполнена в новой фирменной стилистике бренда.





Вслед за Le Fil Rouge , который корейцы показали весной 2018 года в Женеве, Vision T призван продемонстрировать растущую эмоциональную составляющую во внешности будущих серийных моделей марки. Многие стилевые элементы внешности Le Fil Rouge в итоге были использованы при создании нового поколения Sonata , а в случае с Vision T нетрудно предположить, что примерно так будет выглядеть новое поколение кроссовера Tucson, прототипы которого вовсю наматывают тестовый километраж.





Одной из «фишек» концепта является скрытая головная оптика, светодиодные секции которой «спрятаны» в широкую решетку радиатора. Сама решетка — активная и состоит из подвижных створок, которые остаются закрытыми во время стоянки автомобиля, но открываются после запуска двигателя. К слову, похожую решетку получил рассекреченный в октябре суперкар Aston Martin DBS GT Zagato .





Компания не сообщает практически никаких технических данных о Vision T (известно, что за движение отвечает «подзаряжаемая» гибридная установка), снимков интерьера также не обнародовано. Впрочем, габариты концепта Hyundai озвучила — длина 4,61 м, ширина 1,94 м и 2,8 м колесной базы.





В какой степени серийный Tucson следующего поколения будет похожим на концепт, станет известно довольно скоро — ожидается, что новый «паркетник» появится на рынке во второй половине 2020 года.