В Гомеле Citroen сбил на переходе двух шестилетних девочек

Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель не пропустил двух шестилетних девочек, они в больнице. Подробности рассказали в ГАИ.





Инцидент произошел 20 ноября примерно в 7.40 на улице Пенязькова в Шведской Горке.

41-летний водитель Citroen поворачивал налево на зеленый, но не уступил дорогу двум 6-летним девочкам, которые также переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Мама одной из девочек шла позади них.

В результате дети с травмами госпитализированы в областную больницу.