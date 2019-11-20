|
В Гомеле Citroen сбил на переходе двух шестилетних девочек
Источник материала: Tut.by
В Гомеле водитель не пропустил двух шестилетних девочек, они в больнице. Подробности
Инцидент произошел 20 ноября примерно в 7.40 на улице Пенязькова в Шведской Горке.
41-летний водитель Citroen поворачивал налево на зеленый, но не уступил дорогу двум 6-летним девочкам, которые также переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Мама одной из девочек шла позади них.
В результате дети с травмами госпитализированы в областную больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети с травмами госпитализированы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)