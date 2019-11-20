Кредиты, за которыми не надо идти в банк: на каких условиях банки дают в долг онлайн
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Источник материала:
Tut.by
Интерес к онлайн-кредитам сейчас возрос как никогда раньше. Это объясняется тем, что для их оформления достаточно зайти в интернет-банк или воспользоваться мобильным приложением. Это удобно, быстро и не нужно заранее готовить дополнительные документы, подтверждающие доход. FINANCE.TUT.BY изучил рынок и составил топ предложений по онлайн-кредитам.
В наши подборку попали займы, для оформления которых потребуется смартфон, планшет или компьютер и выход в интернет. При этом мы не включили в список предложения со справкой о доходах или с онлайн-заявками, когда клиенту все равно нужно идти в отделение и показывать документы. Не рассматривались овердрафты к зарплатному счету, кредиты на приобретение товаров.
Основные выводы из анализа онлайн-кредитов:
онлайн-кредиты сейчас это не только обычные разовые потребительские кредиты, но еще и возобновляемые кредитные карты, кредиты на покупку товаров, кредитные лини;
ставки по онлайн-кредитам будут на уровне ставок по потребительским кредитам — большая часть около 13,18%. Однако, стоит отметить, что в нашу выборку попало несколько предложений со ставкой около 25%.;
, Банк БелВЭБ , Белагропромбанк , Белгазпромбанк и Идея Банк предлагают оформить кредит на максимальную сумму до 10 000 рублей. У остальных банков для оформления будет доступны сумма до 5000 рублей. Для погашения кредита банки предоставляют максимум 5 лет; Беларусбанк заявленная скорость оформления кредита варьируется от 15 секунд при оформлении кредита от
до 3 дней у Альфа-Банка . Белагропромбанка После положительного решения мгновенно зачисляют деньги на счет
и Альфа-Банка . Банк БелВЭБ
Банк, онлайн-кредит
Ставка
Максимальный срок, максимальная сумма (cроки рассмотрения заявки и зачисления денег)
Приорбанк,
«Электронный кредит онлайн»
13,18% (в зависимости от суммы и наличия страховки)
до 60 мес., до 1500 рублей (до 1 рабочего дня, зачисление денег в течение получаса)
Альфа-Банк,
«Онлайн-кредит»
13,18%
до 24 мес., до 5000 рублей (до 15 секунд, моментальное зачисление денег)
Банк БелВЭБ,
«Клiкнi грошы!»
13,18%
до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, моментальное зачисление денег)
Банк БелВЭБ,
«Хуткі анлайн»
25%
до 60 мес., до 2000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)
Банк БелВЭБ,
«Маеш кэш»
13,18%
до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)
Белагропромбанк,
кредитная карта «Крэдытка са знiжкай»
13,16%
60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды on-line
13,16%
60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)
Беларусбанк,
возобновляемая кредитная линия «Интернет-Безналичный»
12,25−13,1% (в зависимости от срока)
до 60 мес., до 10 000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)
Белинвестбанк,
Кредит online
13,7%
до 60 мес., до 5000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)
Белгазпромбанк,
возобновляемая кредитная линия «ON-кредит»
24,9%
36 мес., до 10 000 рублей для «зарплатников» (до 3000 рублей, если клиент не «зарплатник») (до 5 минут, зачисление денег в течение часа)
Идея Банк,
«Online»
13,18%
до 36 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
Идея Банк,
«На счастливые моменты»
11%
до 7 мес., до 1000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
Идея Банк,
кредитная карта «CREDO»
13,18% (9,9% — если сумма задолженности в месяце не больше 300 рублей, действует 1 месяц)
до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
Идея Банк,
кредитная карта «CREDO с грейс-периодом»
0,0001% до 50 дней, потом 13,18%
до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
Банк, онлайн-кредит, ставка
Максимальный срок, максимальная сумма (cроки рассмотрения заявки и зачисления денег)
Приорбанк,
«Электронный кредит онлайн», 13,18% (в зависимости от суммы и наличия страховки)
до 60 мес., до 1500 рублей (до 1 рабочего дня, зачисление денег в течение получаса)
Альфа-Банк,
«Онлайн-кредит», 13,18%
до 24 мес., до 5000 рублей (до 15 секунд, моментальное зачисление денег)
Банк БелВЭБ,
«Клiкнi грошы!», 13,18%
до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, моментальное зачисление денег)
Банк БелВЭБ,
«Хуткі анлайн», 25%
до 60 мес., до 2000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)
Банк БелВЭБ,
«Маеш кэш»
до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)
Белагропромбанк,
кредитная карта «Крэдытка са знiжкай»
60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды on-line, 13,16%
60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)
Беларусбанк,
возобновляемая кредитная линия «Интернет-Безналичный», 12,25−13,1% (в зависимости от срока)
до 60 мес., до 10 000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)
Белинвестбанк,
Кредит online, 13,7%
до 60 мес., до 5000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)
Белгазпромбанк,
возобновляемая кредитная линия «ON-кредит», 24,9%
36 мес., до 10 000 рублей для «зарплатников» (до 3000 рублей, если клиент не «зарплатник») (до 5 минут, зачисление денег в течение часа)
Идея Банк,
«Online», 13,18%
до 36 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
Идея Банк,
«На счастливые моменты», 11%
до 7 мес., до 1000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
Идея Банк,
кредитная карта «CREDO», 13,18% (9,9% — если сумма задолженности в месяце не больше 300 рублей, действует 1 месяц)
до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
Идея Банк,
кредитная карта «CREDO с грейс-периодом», 0,0001% до 50 дней, потом 13,18%
до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
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Интерес к онлайн-кредитам сейчас возрос как никогда раньше. Это объясняется тем, что для их оформления достаточно зайти в интернет-банк или воспользоваться...
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