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Кредиты, за которыми не надо идти в банк: на каких условиях банки дают в долг онлайн

21.11.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Интерес к онлайн-кредитам сейчас возрос как никогда раньше. Это объясняется тем, что для их оформления достаточно зайти в интернет-банк или воспользоваться мобильным приложением. Это удобно, быстро и не нужно заранее готовить дополнительные документы, подтверждающие доход. FINANCE.TUT.BY изучил рынок и составил топ предложений по онлайн-кредитам.


В наши подборку попали займы, для оформления которых потребуется смартфон, планшет или компьютер и выход в интернет. При этом мы не включили в список предложения со справкой о доходах или с онлайн-заявками, когда клиенту все равно нужно идти в отделение и показывать документы. Не рассматривались овердрафты к зарплатному счету, кредиты на приобретение товаров.

Основные выводы из анализа онлайн-кредитов:

  • онлайн-кредиты сейчас это не только обычные разовые потребительские кредиты, но еще и возобновляемые кредитные карты, кредиты на покупку товаров, кредитные лини;
  • ставки по онлайн-кредитам будут на уровне ставок по потребительским кредитам — большая часть около 13,18%. Однако, стоит отметить, что в нашу выборку попало несколько предложений со ставкой около 25%.;
  • Банк БелВЭБ, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Идея Банк и Беларусбанк предлагают оформить кредит на максимальную сумму до 10 000 рублей. У остальных банков для оформления будет доступны сумма до 5000 рублей. Для погашения кредита банки предоставляют максимум 5 лет;
  • заявленная скорость оформления кредита варьируется от 15 секунд при оформлении кредита от Альфа-Банка до 3 дней у Белагропромбанка.
  • После положительного решения мгновенно зачисляют деньги на счет Альфа-Банка и Банк БелВЭБ.

Банк, онлайн-кредит

Ставка

Максимальный срок, максимальная сумма (cроки рассмотрения заявки и зачисления денег)

Приорбанк,

«Электронный кредит онлайн»

13,18% (в зависимости от суммы и наличия страховки)

до 60 мес., до 1500 рублей (до 1 рабочего дня, зачисление денег в течение получаса)

Альфа-Банк,

«Онлайн-кредит»

13,18%

до 24 мес., до 5000 рублей (до 15 секунд, моментальное зачисление денег)

Банк БелВЭБ,

«Клiкнi грошы!»

13,18%

до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, моментальное зачисление денег)

Банк БелВЭБ,

«Хуткі анлайн»

25%

до 60 мес., до 2000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)

Банк БелВЭБ,

«Маеш кэш»

13,18%

до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)

Белагропромбанк,

кредитная карта «Крэдытка са знiжкай»

13,16%

60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды on-line

13,16%

60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)

Беларусбанк,

возобновляемая кредитная линия «Интернет-Безналичный»

12,25−13,1% (в зависимости от срока)

до 60 мес., до 10 000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)

Белинвестбанк,

Кредит online

13,7%

до 60 мес., до 5000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)

Белгазпромбанк,

возобновляемая кредитная линия «ON-кредит»

24,9%

36 мес., до 10 000 рублей для «зарплатников» (до 3000 рублей, если клиент не «зарплатник») (до 5 минут, зачисление денег в течение часа)

Идея Банк,

«Online»

13,18%

до 36 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)

Идея Банк,

«На счастливые моменты»

11%

до 7 мес., до 1000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)

Идея Банк,

кредитная карта «CREDO»

13,18% (9,9% — если сумма задолженности в месяце не больше 300 рублей, действует 1 месяц)

до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)

Идея Банк,

кредитная карта «CREDO с грейс-периодом»

0,0001% до 50 дней, потом 13,18%

до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)

Банк, онлайн-кредит, ставка

Максимальный срок, максимальная сумма (cроки рассмотрения заявки и зачисления денег)

Приорбанк,

«Электронный кредит онлайн», 13,18% (в зависимости от суммы и наличия страховки)

до 60 мес., до 1500 рублей (до 1 рабочего дня, зачисление денег в течение получаса)

Альфа-Банк,

«Онлайн-кредит», 13,18%

до 24 мес., до 5000 рублей (до 15 секунд, моментальное зачисление денег)

Банк БелВЭБ,

«Клiкнi грошы!», 13,18%

до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, моментальное зачисление денег)

Банк БелВЭБ,

«Хуткі анлайн», 25%

до 60 мес., до 2000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)

Банк БелВЭБ,

«Маеш кэш»

до 48 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление денег в течение 5 минут)

Белагропромбанк,

кредитная карта «Крэдытка са знiжкай»

60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды on-line, 13,16%

60 мес., до 10 000 рублей (до 3 дней, зачисление денег в течение 5 минут)

Беларусбанк,

возобновляемая кредитная линия «Интернет-Безналичный», 12,25−13,1% (в зависимости от срока)

до 60 мес., до 10 000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)

Белинвестбанк,

Кредит online, 13,7%

до 60 мес., до 5000 рублей (до 2 рабочих дней, зачисление в день оформления или на следующий день)

Белгазпромбанк,

возобновляемая кредитная линия «ON-кредит», 24,9%

36 мес., до 10 000 рублей для «зарплатников» (до 3000 рублей, если клиент не «зарплатник») (до 5 минут, зачисление денег в течение часа)

Идея Банк,

«Online», 13,18%

до 36 мес., до 10 000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)

Идея Банк,

«На счастливые моменты», 11%

до 7 мес., до 1000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)

Идея Банк,

кредитная карта «CREDO», 13,18% (9,9% — если сумма задолженности в месяце не больше 300 рублей, действует 1 месяц)

до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)

Идея Банк,

кредитная карта «CREDO с грейс-периодом», 0,0001% до 50 дней, потом 13,18%

до 60 мес., (24 месяца только погашение), до 5000 рублей (до 30 минут, зачисление в течение 30 минут)
 
 
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Интерес к онлайн-кредитам сейчас возрос как никогда раньше. Это объясняется тем, что для их оформления достаточно зайти в интернет-банк или воспользоваться...
 
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