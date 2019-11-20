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Огни на елке в поместье белорусского Деда Мороза зажгут 7 декабря

21.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Огни на елке в поместье белорусского Деда Мороза зажгут 7 декабря

В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще побывали свыше 1,5 млн туристов более чем из 100 стран мира.

В поместье белорусского Деда Мороза 7 декабря зажгут огни на главной Новогодней елке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в национальном парке «Беловежская пуща».

Праздник ознаменуется приездом Снегурочки и дочерей Деда Мороза. Одним из ярких событий обещает стать церемония зажжения первых новогодних огней в Беларуси. Также программа включает фестивали «Цяпло зімовай казкі» и «Огни Зимы», парад-алле и флешмоб Дедов Морозов. Организаторы обещают удивить гостей визуализацией чудес зимнего волшебника.

«В моем поместье полным ходом идет подготовка к Новому году, вскоре приближение праздника будет еще более ощутимым. В предновогодние дни поток гостей увеличивается в разы. За год у нас бывает около 150 тыс. посетителей, примерно половина из них приезжают в декабре-январе», — рассказал Дед Мороз.

С начала ноября приходит больше и корреспонденции. Каждый день количество писем увеличивается в геометрической прогрессии. Пишут не только белорусы, охотно отправляют весточку также иностранцы. Желания разные. Дети, например, просят в подарок активно рекламируемые игрушки или гаджеты. «Есть и те, кто обращается за помощью. Дед Мороз для них — одна из инстанций в решении проблем трудной жизненной ситуации. Пытаюсь тогда найти того, кто может помочь», — сказал хозяин сказочного поместья. Он добавил, что старается прочесть каждое письмо, а вот написать всем сразу не получается: времени не хватает. Но никто не остается без ответа, если на конверте правильно указан обратный адрес.

Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще открылось 16 декабря 2003 года. За это время там побывали свыше 1,5 млн туристов более чем из 100 стран мира.

https://www.belta.by

 
 
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В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще побывали свыше 1,5 млн туристов более чем из 100 стран мира. В поместье белорусского Деда Мороза 7 декабря зажгут огни на...
 
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