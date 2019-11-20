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Смешной спектакль с Балуевым в главной роли покажут в Минске, Гродно, Солигорске и не только
Источник материала: Tut.by
Любимец зрителей Александр Балуев посетит Беларусь в рамках гастрольного тура со спектаклем
Александр Балуев — харизматичный актёр театра и кино, известный исполнением ролей самых мужественных и брутальных героев («Жуков», «Петр Первый. Завещание», «Благословите женщину», «Кандагар» и др.) представит спектакль, в котором одновременно является и режиссером, и исполнителем главной роли.
«ВДВ. Всем добрый вечер» — комедия положений по пьесе Марка Камолетти «Играем в дружную семью, или Гарнир по-французски». Александр Балуев уже имел опыт работы с этим материалом во время съёмок в фильме «Кушать подано» в дуэте с Марией Ароновой. Зрителей ждет смешная и увлекательная история об интригах и курьезах, в которых запутанные лабиринты лжи заводят героев в умопомрачительные хитросплетения сюжета. События в спектакле разворачиваются настолько динамично, что не будет и намека на скуку.
В спектакле также играют артисты:
— Агриппина Стеклова (ведущая актриса театра «Сатирикон», звезда фильмов «Жила-была одна баба», «Географ глобус пропил» и сериалов «Мама по контракту» и «Корабль»)
— Татьяна Абрамова (известная по телесериалам «Всегда говори «Всегда», «Вся такая внезапная» и «Иван Подушкин. Джентльмен сыска» и другим)
— Владимир Виноградов (актёр театра и кино, на счету которого более 100 ролей, в том числе в «Гардемарины, вперед!», «Доктор Тырса», «Корабль», «Старшая дочь» и «Искушение») и другие.
Музыку к спектаклю написал известный композитор Глеб Матвейчук.
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Любимец зрителей Александр Балуев посетит Беларусь в рамках гастрольного тура со спектаклем «ВДВ. Всем добрый вечер»: 29 ноября - Минск, 30 ноября - Гродно, 1 декабря -...
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