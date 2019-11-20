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Овечкин шайбой до крови разбил лицо рефери

21.11.2019 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» Фурману Сауту.

При этом рефери сумел продолжить матч, а в перерыве игры ему наложили пять швов.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс», два шайбы в их оставе забил самый дорогой российский нападающий Артемий Панарин (читайте о том, как он стал звездой). Овечкин не отметился результативными действиями.

Кроме того, был Панарин признан главной звездой игрового дня в НХЛ.

 
 
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В перерыве игры ему наложили пять швов.
 
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