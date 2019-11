Овечкин шайбой до крови разбил лицо рефери

Источник материала: Tut.by

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» Фурману Сауту.

Where players are tough & so are officials