Овечкин шайбой до крови разбил лицо рефери

Источник материала: Tut.by

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» Фурману Сауту.

#NHL Where players are tough & so are officials Official Furman South took puck off Ovechkin stick in mouth.got some surgical glue on his lip didn’t miss sec of action @NHLonNBCSports #ALLCAPS #CapsRangers pic.twitter.com/igOuuH5486 — len martez (@LMart810) November 21, 2019

При этом рефери сумел продолжить матч, а в перерыве игры ему наложили пять швов.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс», два шайбы в их оставе забил самый дорогой российский нападающий Артемий Панарин (читайте о том, как он стал звездой ). Овечкин не отметился результативными действиями.

Кроме того, был Панарин признан главной звездой игрового дня в НХЛ.