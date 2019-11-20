23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».
23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».
Время: в 11.00.
Место: ГУО «Гимназия №1 г.Фаниполя».
|
«В будущее с улыбкой» — районный этап чемпионата РБ по КВН
21.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».
23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».
Время: в 11.00.
Место: ГУО «Гимназия №1 г.Фаниполя».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)