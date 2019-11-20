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«В будущее с улыбкой» — районный этап чемпионата РБ по КВН

21.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».

23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».

Время: в 11.00.

Место: ГУО «Гимназия №1 г.Фаниполя».


 
 
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23 ноября пройдет районный этап чемпионата РБ по КВН среди школьных команд «В будущее с улыбкой».
 
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