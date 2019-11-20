Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжается борьба неизвестного "партизана" с водителями на трассе Брест-Высокое. Списать на случайности подобные инциденты сложно - слишком их много, и почему-то примерно на одном участке. Кроме камней, теперь добавились ещё и шурупы, которые обнаруживаются в шинах значительно позже.





Водители предупреждают друг друга в соцсетях:

- Всем кто едет на или из Песчатки. Опять кладут камни на разделительной. От д. Пески в сторону Бреста на протяжении 4км. Сам три убрал, но три проскочил, сзади машины ехали, не убрали. Вот фото, как они лежат. Передайте всем друзьям родственникам, чтоб все внимательно ехали.





- Словил в 2 часа ночи. О диск пробил покрышку. Попутный водитель остановился и помог. Спасибо ему. Две недели назад. Недалеко от Западного.





- По дороге на Высокое раскинули болты и шурупы. Будьте внимательны, в тумане их не видно!