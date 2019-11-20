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Камни на трассе до Высокого продолжают находить, так ещё и шурупов "подкинули"

21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжается борьба неизвестного "партизана" с водителями на трассе Брест-Высокое. Списать на случайности подобные инциденты сложно - слишком их много, и почему-то примерно на одном участке. Кроме камней, теперь добавились ещё и шурупы, которые обнаруживаются в шинах значительно позже.

Камни на трассе до Высокого продолжают находить, так ещё и шурупов "подкинули"

Водители предупреждают друг друга в соцсетях:

- Всем кто едет на или из Песчатки. Опять кладут камни на разделительной. От д. Пески в сторону Бреста на протяжении 4км. Сам три убрал, но три проскочил, сзади машины ехали, не убрали. Вот фото, как они лежат. Передайте всем друзьям родственникам, чтоб все внимательно ехали.

Камни на трассе до Высокого продолжают находить, так ещё и шурупов "подкинули"

- Словил в 2 часа ночи. О диск пробил покрышку. Попутный водитель остановился и помог. Спасибо ему. Две недели назад. Недалеко от Западного.

Камни на трассе до Высокого продолжают находить, так ещё и шурупов "подкинули"

- По дороге на Высокое раскинули болты и шурупы. Будьте внимательны, в тумане их не видно!

 
Теги: Брест
 
 
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  Продолжается борьба неизвестного "партизана" с водителями на трассе Брест-Высокое. Списать на случайности подобные инциденты сложно - слишком их много, и...
 
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