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Октябрь этого года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Октябрь этого года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

Отмечается, что средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98° выше средней многолетней за XX век. Температурный показатель только на 0,06° уступает рекорду октября 2015 года.

 
 
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  Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США...
 
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