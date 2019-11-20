Октябрь этого года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

Источник материала: Виртуальный Брест

Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).





Отмечается, что средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98° выше средней многолетней за XX век. Температурный показатель только на 0,06° уступает рекорду октября 2015 года.