Уголовное дело против брестского блоггера Кабанова снова приостановили - угадайте причину

Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовное дело против брестского блогера Александра Кабанова, возобновленное в прошлом месяце, снова приостановили. Как написал в фейсбуке сам Кабанов, причиной снова стало отсутствие состава преступления.





Александр Кабанов - блоггер, фермер и активный противник строительства акамулятарнага завода под Брестом. Он освещает еженедельные акции протеста, которые проходят в областном центре.