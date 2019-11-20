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Уголовное дело против брестского блоггера Кабанова снова приостановили - угадайте причину
21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уголовное дело против брестского блогера Александра Кабанова, возобновленное в прошлом месяце, снова приостановили. Как написал в фейсбуке сам Кабанов, причиной снова стало отсутствие состава преступления.
Александр Кабанов - блоггер, фермер и активный противник строительства акамулятарнага завода под Брестом. Он освещает еженедельные акции протеста, которые проходят в областном центре.
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Уголовное дело против брестского блогера Александра Кабанова, возобновленное в прошлом месяце, снова приостановили. Как написал в фейсбуке сам Кабанов,...
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