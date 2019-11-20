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Когда на Западном обходе нанесут контуры птиц, чтобы пернатые не разбивались о шумопоглощающие экраны?
21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Читательница: «На Западном обходе в Бресте установлены шумопоглощающие экраны с прозрачной частью. Обычно на них наносят контуры птиц для отпугивания пернатых. А тут их нет – и грустно видеть, как синички разбиваются об эти щиты. Может, есть возможность нанести рисунки?»
- В 2019 году выполнение работ по нанесению контуров птиц на шумопоглощающие экраны путепровода Западного обхода не планируется, - соообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Филанович, - Данные работы коммунальной службой города планируется выполнить в 2020 году.
фото - FaceBook - Николай Колядич
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Когда на Западном обходе нанесут контуры птиц, чтобы пернатые не разбивались о шумопоглощающие экраны?
Читательница: «На Западном обходе в Бресте установлены шумопоглощающие экраны с прозрачной частью. Обычно на них наносят контуры птиц для отпугивания пернатых....
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