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Когда на Западном обходе нанесут контуры птиц, чтобы пернатые не разбивались о шумопоглощающие экраны?

21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Читательница: «На Западном обходе в Бресте установлены шумопоглощающие экраны с прозрачной частью. Обычно на них наносят контуры птиц для отпугивания пернатых. А тут их нет – и грустно видеть, как синички разбиваются об эти щиты. Может, есть возможность нанести рисунки?»

Когда на Западном обходе нанесут контуры птиц, чтобы пернатые не разбивались о шумопоглощающие экраны?

- В 2019 году выполнение работ по нанесению контуров птиц на шумопоглощающие экраны путепровода Западного обхода не планируется, - соообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Филанович, - Данные работы коммунальной службой города планируется выполнить в 2020 году.

Когда на Западном обходе нанесут контуры птиц, чтобы пернатые не разбивались о шумопоглощающие экраны?

фото - FaceBook - Николай Колядич

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
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  Читательница: «На Западном обходе в Бресте установлены шумопоглощающие экраны с прозрачной частью. Обычно на них наносят контуры птиц для отпугивания пернатых....
 
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