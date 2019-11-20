С 15 декабря поезд в Варшаву и Прагу станет ежедневным

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Поезда по маршруту Прага–Варшава–Брест будут ходить ежедневно начиная с 15 декабря 2019 года.

Из Праги поезд №136 Прага–Варшава–Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37.

Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под №114.

С 15 декабря 2019 года ежедневно в сообщении Варшава–Брест будет курсировать новый поезд №126/125, который согласован с поездом №726/725 Брест–Минск.