С 15 декабря поезд в Варшаву и Прагу станет ежедневным

Поезда по маршруту Прага–Варшава–Брест будут ходить ежедневно начиная с 15 декабря 2019 года.
Из Праги поезд №136 Прага–Варшава–Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37.
Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под №114.
С 15 декабря 2019 года ежедневно в сообщении Варшава–Брест будет курсировать новый поезд №126/125, который согласован с поездом №726/725 Брест–Минск.
Стоимость проезда в сообщении Минск–Варшава (с пересадкой в Бресте) составляет 43 руб. 81 коп., в сообщении Прага–Варшава–Брест – 135 руб. 55 коп. (может изменяться в зависимости от курса евро), сообщили в БЖД.