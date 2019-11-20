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С 15 декабря поезд в Варшаву и Прагу станет ежедневным

21.11.2019 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 15 декабря поезд в Варшаву и Прагу станет ежедневным
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поезда по маршруту Прага–Варшава–Брест будут ходить ежедневно начиная с 15 декабря 2019 года.

Из Праги поезд №136 Прага–Варшава–Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37.

Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под №114.

С 15 декабря 2019 года ежедневно в сообщении Варшава–Брест будет курсировать новый поезд №126/125, который согласован с поездом №726/725 Брест–Минск.

Стоимость проезда в сообщении Минск–Варшава (с пересадкой в Бресте) составляет 43 руб. 81 коп., в сообщении Прага–Варшава–Брест – 135 руб. 55 коп. (может изменяться в зависимости от курса евро), сообщили в БЖД. 

С 15 декабря поезд в Варшаву и Прагу станет ежедневным
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Со вчерашнего дня Белорусская железная дорога открыла продажу билетов на поезда №136/137 по маршруту Прага–Варшава–Брест.
 
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