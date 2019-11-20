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Белорусы организовали подпольную табачную фабрику в Польше
21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Трех белорусов арестовали в
О задержании трех граждан Беларуси – 29, 47 и 53 лет – сообщили представители Пограничной службы Польши. Мужчин задержали в Великопольском воеводстве прямо во время производственного процесса.
На подпольной табачной фабрике было обнаружено две тонны табака и 1,2 миллиона готовых сигарет. Стоимость всего товара специалисты оценили в почти три миллиона злотых (более 770 тысяч долларов).
Отмечается, что оборудование позволяло злоумышленникам производить три тысячи сигарет в минуту. Белорусов арестовали до суда по запросу
В настоящее время расследованием дела занимается отдел Пограничной службы города Владыславово.
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Трех белорусов арестовали в Польше за организацию подпольной табачной фабрики: в сети появилось видео из "цеха", оснащенного для незаконного производства...
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