Белорусы организовали подпольную табачную фабрику в Польше

Источник материала: Виртуальный Брест

Трех белорусов арестовали в Польше за организацию подпольной табачной фабрики: в сети появилось видео из "цеха", оснащенного для незаконного производства сигарет. Смотрите кадры на Sputnik.





О задержании трех граждан Беларуси – 29, 47 и 53 лет – сообщили представители Пограничной службы Польши. Мужчин задержали в Великопольском воеводстве прямо во время производственного процесса.

На подпольной табачной фабрике было обнаружено две тонны табака и 1,2 миллиона готовых сигарет. Стоимость всего товара специалисты оценили в почти три миллиона злотых (более 770 тысяч долларов).

Отмечается, что оборудование позволяло злоумышленникам производить три тысячи сигарет в минуту. Белорусов арестовали до суда по запросу прокуратуры .

В настоящее время расследованием дела занимается отдел Пограничной службы города Владыславово.