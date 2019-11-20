ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы организовали подпольную табачную фабрику в Польше

21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Трех белорусов арестовали в Польше за организацию подпольной табачной фабрики: в сети появилось видео из "цеха", оснащенного для незаконного производства сигарет. Смотрите кадры на Sputnik.

Белорусы организовали подпольную табачную фабрику в Польше

О задержании трех граждан Беларуси – 29, 47 и 53 лет – сообщили представители Пограничной службы Польши. Мужчин задержали в Великопольском воеводстве прямо во время производственного процесса.

На подпольной табачной фабрике было обнаружено две тонны табака и 1,2 миллиона готовых сигарет. Стоимость всего товара специалисты оценили в почти три миллиона злотых (более 770 тысяч долларов).

Отмечается, что оборудование позволяло злоумышленникам производить три тысячи сигарет в минуту. Белорусов арестовали до суда по запросу прокуратуры.

В настоящее время расследованием дела занимается отдел Пограничной службы города Владыславово.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Трех белорусов арестовали в Польше за организацию подпольной табачной фабрики: в сети появилось видео из "цеха", оснащенного для незаконного производства...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 15 декабря поезд в Варшаву и Прагу станет ежедневным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика