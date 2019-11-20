Для детей и взрослых: в Калинковичах открылось антикафе

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В Калинковичах по улице Островского, 59а открылось первое антикафе «Гараж». Здесь посетителям предлагают пока еще необычный для нашего города формат посещения: деньги берутся за проведенное время, а развлечения и угощения предоставляют бесплатно.









В антикафе вы можете проводить время с друзьями или в одиночестве, читать, играть, заводить новые знакомства, лежать на диване, сидеть на полу, стоять на голове. На банкетное меню рассчитывать не стоит, а вот кофе, чаем, печеньем обещают угостить каждого. Еду можно принести с собой, на сигареты и алкоголь наложено табу.













Весьма смелую для Калинковичей идею вызвалась реализовать местная жительница Марина Булавко, «подсмотревшая» ее в подобных заведениях областных городов.













О том, насколько окупаемым получился проект, Марина предпочла не говорить. Предварительный тариф просчитан таким образом, чтобы «антикафе» как минимум окупало себя. Главное, по ее словам, — это создать отличную атмосферу для проведения свободного времени и найти друзей.













На вопрос, какие развлечения предлагают в «антикафе», Марина быстро перечислила с десяток вариантов:









«На самом деле у нас можно не только встретиться с друзьями за чашкой ароматного чая или просто „убить“ время в ожидании, например, ребенка с секции или кружка. У нас бесплатный wi—fi. Для любителей игр — в ассортименте настольные игры, есть настольный футбол, аэрохоккей, sony PS4, для детей – различные игрушки, для любителей песен — караоке. У нас можно организовать праздник для ребенка, а для взрослых мы проводим различные увлекательные психологические игры.

















Кроме этого, в нашем антикафе парень может устроить свидание для девушки.













А еще мы организовываем тематические вечеринки. Информацию о них мы размещаем в instagram.

Весело прошел у нас Хэллоуин, день рождение Деда Мороза, открыли почту главного волшебника страны.





Перед Новым Годом пройдет ряд утренников с аниматорами и развлечениями, прийти на которые могут все желающие, необходимо просто заранее записаться по телефону.

Ну и, конечно, будем рады тем, кто просто придет осмотреться и пообщаться».









Час в «Гараже» стоит 4 рубля с человека, забронировать помещение для праздника – 30 рублей за час в будние дни и 40 рублей за час в выходные.

«Работаем мы по предварительной записи по телефону +375(29)5340000 с 12:00 и до последнего гостя, — пояснила Марина.

Светлана ПЕТРЕНКО.