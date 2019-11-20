В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»

Источник материала: Газета Авангард

В рамках второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники Буда-Кошелевского РОЧС совместно с активистами Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных с программой «Обед без сигарет» посетили столовую республиканского дочернего сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белоруснефть – Особино».

Этот обеденный перерыв для работников предприятия стал достаточно необычным – при входе в столовую посетителей встречали работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с юными спасателями, которые рассказывали посетителям о целях и задачах акции, о трагических последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем при курении, напоминали правила безопасности в быту. Рекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями и установить на мобильных телефонах приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом». Проводили конкурсы «Проверка ловкости», «Твое здоровье», «Обменяй сигарету на конфету», «Забей на сигарету», а также посетителям предлагали проверить свои знания в области безопасности жизнедеятельности, поучаствовав в викторине. Во время мероприятия желающие имели возможность оставить автограф на сигарете с цитатой о вреде курения и с рекомендациями курящим гражданам.

Все участники акции получили буклеты «Не прожигай свою жизнь».

























Источник: mchs.gov.by

Фото РОЧС