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В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»

21.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники Буда-Кошелевского РОЧС совместно с активистами Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных с программой «Обед без сигарет» посетили столовую республиканского дочернего сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белоруснефть – Особино».

Этот обеденный перерыв для работников предприятия стал достаточно необычным – при входе в столовую посетителей встречали работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с юными спасателями, которые рассказывали посетителям о целях и задачах акции, о трагических последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем при курении, напоминали правила безопасности в быту. Рекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями и установить на мобильных телефонах приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом». Проводили конкурсы «Проверка ловкости», «Твое здоровье», «Обменяй сигарету на конфету», «Забей на сигарету», а также посетителям предлагали проверить свои знания в области безопасности жизнедеятельности, поучаствовав в викторине. Во время мероприятия   желающие имели возможность оставить автограф на сигарете с цитатой о вреде курения и с рекомендациями курящим гражданам.
Все участники акции получили буклеты «Не прожигай свою жизнь».

В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»
В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС посетил столовую РД СУП «Белоруснефть-Особино»

Источник: mchs.gov.by

Фото РОЧС

 
 
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В рамках второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники Буда-Кошелевского РОЧС совместно с активистами Белорусской...
 
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