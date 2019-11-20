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С 18 по 28 ноября на территории Буда-Кошелевского района проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!»

21.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 18 по 28 ноября на территории Буда-Кошелевского района проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!»
Фото из открытых интернет-источников

С 18 по 28 ноября на территории района проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!» направленное на профилактику ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.

В Гомельской области наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий.

Взаимоотношения между водителями, и пешеходами всегда напряженные. Будучи водителями – упрекаем пешеходов за нерасторопность и медлительность, а когда становимся пешеходами, в адрес водителей мы бросаем упреки в невнимательности.

Госавтоинспекция информирует, что на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Согласно Правилам дорожного движения, если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед этим транспортным средством нет пешеходов.

Напоминаем водителям, что пешеходный переход все-таки для пешеходов. И эта единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть, как детям, так и взрослым. Не забывайте, что где-то и ваши близкие переходят улицу, и они рассчитывают на то, что, идя по пешеходному переходу, вежливый водитель их пропустит.

РОВД Буда-Кошелевского райисполкома

 

 
 
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С 18 по 28 ноября на территории района проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!» направленное на профилактику ДТП, связанных...
 
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