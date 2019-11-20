На футболе в Германии запретили БЧБ-флаги и герб «Погоня». Пишут, по просьбе беларуских чиновников

Источник материала: KYKY

В Германии беларусам запретили разворачивать БЧБ-флаг и герб «Погоня». Такое ограничение действовало во время матча Германия-Беларусь, который прошел 16 ноября в немецком Менхенгладбахе.

В числе первых о странных делах во время футбольного мероприятия рассказали в Telegram-канале «Родны футбол. Футбол Беларусi». Эту же ситуацию описала болельщица сборной Беларуси Алеся Беланович-Петц. Со слов Алеси, на стадионе Borussia Park к девушке подошла охранница, развернула шарф беларуски, указала на «Погоню» и назвала герб «запрещенным символом». Правда, на вопрос «Почему?» она не ответила.

Сотрудники стадиона вызвали отряд стюардов. Беланович-Петц настоятельно просили снять «запрещенный символ», но девушка отказалась. Ей пригрозили, что могут вывести беларуску к выходу, но, к счастью, все обошлось. Алеся призналась, что подобные просьбы поступали ее друзьям и знакомым, которые находились на гостевом секторе стадиона, – у некоторых все же забрали национальную символику, других и вовсе не пустили на стадион.

По неподтвержденным данным Telegram-канала «Родны футбол. Футбол Беларусi», во всем виновата федерация футбола Беларуси (АБФФ). Пишут, что ее председатель – Владимир Базанов – направил официальное письмо в федерацию футбола Германии, в котором просил не допускать беларуских болельщиков с БЧБ-флагами и «Погоней» на матч. Причем, как уверяют авторы канала, особое внимание рекомендовали уделить именно гербу «Погоня».

«Все переговоры болельщиков со стюардами и сотрудниками федерации футбола Германии насчет несправедливости запрета заканчивались словами: «Ребята, поймите: это не наше решение. Все вопросы можете задавать своей федерации. Вот, смотрите – официальный документ», – объясняют положение дел в Telegram-канале. По мнению авторов, так АБФФ борется с «нежелательной атрибутикой», но безрезультатно: БЧБ-флаги развернуть все-таки удалось:

Позиция АБФФ

«Наша Нива» обратилась за разъяснением в пресс-службу АБФФ. Там заверили: «АБФФ не направляло официальных писем, касающихся символики, ни в Немецкий футбольный союз, ни в федерацию футбола Черногории». Пресс-служба добавила, что представители беларуской федерации обращалась к организаторам матча в Германии только с просьбой усилить меры безопасности на входе в фанатский сектор, чтобы болельщики не пронесли пиротехнику.

Фото обложки носит иллюстративный характер. Источник: @symbalby.