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На футболе в Германии запретили БЧБ-флаги и герб «Погоня». Пишут, по просьбе беларуских чиновников
Источник материала: KYKY>
В Германии беларусам запретили разворачивать БЧБ-флаг и герб «Погоня». Такое ограничение действовало во время матча Германия-Беларусь, который прошел 16 ноября в немецком Менхенгладбахе.
В числе первых о странных делах во время футбольного мероприятия
Сотрудники стадиона вызвали отряд стюардов. Беланович-Петц настоятельно просили снять «запрещенный символ», но девушка отказалась. Ей пригрозили, что могут вывести беларуску к выходу, но, к счастью, все обошлось. Алеся призналась, что подобные просьбы поступали ее друзьям и знакомым, которые находились на гостевом секторе стадиона, – у некоторых все же забрали национальную символику, других и вовсе не пустили на стадион.
По неподтвержденным данным Telegram-канала «Родны футбол. Футбол Беларусi», во всем виновата федерация футбола Беларуси (АБФФ). Пишут, что ее председатель – Владимир Базанов – направил официальное письмо в федерацию футбола Германии, в котором просил не допускать беларуских болельщиков с БЧБ-флагами и «Погоней» на матч. Причем, как уверяют авторы канала, особое внимание рекомендовали уделить именно гербу «Погоня».
«Все переговоры болельщиков со стюардами и сотрудниками федерации футбола Германии насчет несправедливости запрета заканчивались словами: «Ребята, поймите: это не наше решение. Все вопросы можете задавать своей федерации. Вот, смотрите – официальный документ», – объясняют положение дел в Telegram-канале. По мнению авторов, так АБФФ борется с «нежелательной атрибутикой», но безрезультатно: БЧБ-флаги развернуть все-таки удалось:
Позиция АБФФ
«Наша Нива»
Фото обложки носит иллюстративный характер. Источник: @symbalby.
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