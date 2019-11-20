ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На футболе в Германии запретили БЧБ-флаги и герб «Погоня». Пишут, по просьбе беларуских чиновников

21.11.2019 10:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Германии беларусам запретили разворачивать БЧБ-флаг и герб «Погоня». Такое ограничение действовало во время матча Германия-Беларусь, который прошел 16 ноября в немецком Менхенгладбахе.

В числе первых о странных делах во время футбольного мероприятия рассказали в Telegram-канале «Родны футбол. Футбол Беларусi». Эту же ситуацию описала болельщица сборной Беларуси Алеся Беланович-Петц. Со слов Алеси, на стадионе Borussia Park к девушке подошла охранница, развернула шарф беларуски, указала на «Погоню» и назвала герб «запрещенным символом». Правда, на вопрос «Почему?» она не ответила.

Сотрудники стадиона вызвали отряд стюардов. Беланович-Петц настоятельно просили снять «запрещенный символ», но девушка отказалась. Ей пригрозили, что могут вывести беларуску к выходу, но, к счастью, все обошлось. Алеся призналась, что подобные просьбы поступали ее друзьям и знакомым, которые находились на гостевом секторе стадиона, – у некоторых все же забрали национальную символику, других и вовсе не пустили на стадион.

По неподтвержденным данным Telegram-канала «Родны футбол. Футбол Беларусi», во всем виновата федерация футбола Беларуси (АБФФ). Пишут, что ее председатель – Владимир Базанов – направил официальное письмо в федерацию футбола Германии, в котором просил не допускать беларуских болельщиков с БЧБ-флагами и «Погоней» на матч. Причем, как уверяют авторы канала, особое внимание рекомендовали уделить именно гербу «Погоня».

«Все переговоры болельщиков со стюардами и сотрудниками федерации футбола Германии насчет несправедливости запрета заканчивались словами: «Ребята, поймите: это не наше решение. Все вопросы можете задавать своей федерации. Вот, смотрите – официальный документ», – объясняют положение дел в Telegram-канале. По мнению авторов, так АБФФ борется с «нежелательной атрибутикой», но безрезультатно: БЧБ-флаги развернуть все-таки удалось:

Позиция АБФФ

«Наша Нива» обратилась за разъяснением в пресс-службу АБФФ. Там заверили: «АБФФ не направляло официальных писем, касающихся символики, ни в Немецкий футбольный союз, ни в федерацию футбола Черногории». Пресс-служба добавила, что представители беларуской федерации обращалась к организаторам матча в Германии только с просьбой усилить меры безопасности на входе в фанатский сектор, чтобы болельщики не пронесли пиротехнику.

Фото обложки носит иллюстративный характер. Источник: @symbalby.

Читайте по теме: Немцы сочинили рэп про Беларусь. Просто посмотрите этот клип

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии беларусам запретили разворачивать БЧБ-флаг и герб «Погоня». Такое ограничение действовало во время матча Германия-Беларусь, который прошел 16 ноября в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские сумки портфели из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика