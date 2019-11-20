Лукашенко планирует встретиться с новыми и старыми депутатами

Источник материала: Ежедневник





Президент планирует провести общую встречу с депутатами шестого и седьмого созывов. Об этом информирует TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

«Встреча главы государства с депутатами шестого и седьмого созывов состоится обязательно. Как вы помните, это было поручение президента — организовать такое мероприятие, чтобы поблагодарить парламентариев за проделанную работу. Дата в настоящее время определяется с учетом рабочего графика президента», — рассказала Наталья Эйсмонт.

По предварительной информации депутатов, встреча пройдет за день до заседания обновленного парламента — 5 декабря.

Обновленный депутатский корпус соберется на свое первое заседание 6 декабря. В парламент повторно избраны 30 депутатов.