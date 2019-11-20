Украина отказалась от помощи Лукашенко

Введение белорусских миротворцев в воюющие регионы Украины отменяется. От предложения, сделанного недавно Александром Лукашенко, отказался лично Владимир Зеленский.

Как сообщает телеканал ТСН, Зеленский во время встречи украинских кораблей, ранее захваченных Россией и ставших очередным предметом торга, заявил: Украина суверенная страна, и у нее хватит своих сил, чтобы обеспечить порядок на данном участке госграницы. Таким образом, от предложения Александра Лукашенко ввести белорусских миротворцев на границу Украин и РФ, он отказался.

Напомним, что в августе Лукашенко обсуждал оказание помощи Украине с Сергеем Румасом. В апреле на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком Лукашенко заявлял , что Беларусь готова сделать все возможное ради мира в Украине.