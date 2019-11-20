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Украина отказалась от помощи Лукашенко
Источник материала: БДГ
Введение белорусских миротворцев в воюющие регионы Украины отменяется. От предложения, сделанного недавно Александром Лукашенко, отказался лично Владимир Зеленский.
Как сообщает телеканал ТСН, Зеленский во время встречи украинских кораблей, ранее захваченных Россией и ставших очередным предметом торга, заявил: Украина суверенная страна, и у нее хватит своих сил, чтобы обеспечить порядок на данном участке госграницы. Таким образом, от предложения Александра Лукашенко ввести белорусских миротворцев на границу Украин и РФ, он отказался.
Напомним, что в августе Лукашенко
В сентрябре Лукашенко заявил о готовности Беларуси принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе путем
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