Руки-Базуки показал видео с руками после операции

Источник материала: Tut.by

Блогер Кирилл Терешин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.

Напомним, что Кирилл лег на операцию после того, как его руки начали опухать и багроветь, а Терешин стал жаловаться на сильные боли, повышение температуры и обмороки. Операцию согласились провести специалисты кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета — после того, как другие врачи отказались ее делать из-за непредсказуемого результата.

Хирурги начали с трицепса левой руки, потом планируют перейти к трицепсу правой, затем они займутся бицепсами пациента. Всего Терешину потребуются четыре операции для восстановления вида и функций конечностей.

Также выяснилось, что блогер ввел себе в руки не синтол, а вазелиновое масло — около трех литров в каждую конечность, что и вызвало некроз.

Как пишет meduza, в ходе первой операции хирурги удалили около 95% введенного в трицепс вещества, масса удаленных тканей составила примерно 1,5 килограмма.