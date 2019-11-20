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В Бресте перекроют на ночь движение по участку улицы Рябцева
Источник материала: Tut.by
В Бресте на 12 часов закроют движение автомобилей на участке улицы Рябцева, сообщает горисполком.
С 20.00 21 ноября до 8.00 22 ноября будет запрещено движение автомобилей по улице Рябцева на отрезке дороги от пересечения с улицей Высоковской до перекрестка с улицей Дворникова.
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