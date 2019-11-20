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ОАЭ все-же согласились строить новое посольство у Дворца независимости. А в чем была проблема?
Источник материала: Tut.by
Объединенные Арабские Эмираты все-таки решили строить свое посольство в престижном районе возле Дворца независимости, рассказали REALTY.TUT.BY источники. Ранее, напомним,
Между
Но совсем недавно ОАЭ все-таки решили строить посольство на этом месте, рассказали знакомые с ходом дела источники.
— Сейчас они подают документы на проектно-изыскательские работы и строительство, а также ищут проектировщиков для разработки проекта, — говорит один собеседников портала. Говорить о конкретных сроках начала и завершения строительства пока рано.
Сейчас же посольство ОАЭ располагается в небольшом особняке на улице Куйбышева.
Отметим, что земля в районе Дворца независимости постепенно обрастает новыми зданиями. В этом году тут появилось новое сооружение Верховного суда, а также заработал ТРЦ «Палаццо». Что же касается посольств, то здесь уже работают диппредставительства Казахстана и Туркменистана. Начато строительство посольства Китая, плюс в этом же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.
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Земля предоставлена посольству ОАЭ на 49 лет с годовой платой в один доллар.
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