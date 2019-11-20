ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОАЭ все-же согласились строить новое посольство у Дворца независимости. А в чем была проблема?

21.11.2019 11:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Объединенные Арабские Эмираты все-таки решили строить свое посольство в престижном районе возле Дворца независимости, рассказали REALTY.TUT.BY источники. Ранее, напомним, сомнения были по поводу того, что диппредставительство ОАЭ будет зажато на узком участке между посольствами Китая и Казахстана. Земля предоставлена посольству Эмиратов на 49 лет с годовой платой в один доллар.


Изображение: «Яндекс Карты»

Между будущим китайским и действующим казахстанским посольствами есть участок в 0,64 гектара, который выделен для строительства зданий посольства ОАЭ. Эта земля передана в аренду диппредставительству Эмиратов почти на 49 лет — с осени 2017 года по лето 2066-го. Арендная плата — один доллар в год. Но вопрос, строить ли тут посольство, долгое время был подвешенным. Как нам рассказывали летом, в диппредставительстве ОАЭ были обеспокоены, что тут их с двух сторон зажмут два посольства. Никто не исключал, что Эмираты попросят другую землю.

Но совсем недавно ОАЭ все-таки решили строить посольство на этом месте, рассказали знакомые с ходом дела источники.

— Сейчас они подают документы на проектно-изыскательские работы и строительство, а также ищут проектировщиков для разработки проекта, — говорит один собеседников портала. Говорить о конкретных сроках начала и завершения строительства пока рано.

Сейчас же посольство ОАЭ располагается в небольшом особняке на улице Куйбышева.

Отметим, что земля в районе Дворца независимости постепенно обрастает новыми зданиями. В этом году тут появилось новое сооружение Верховного суда, а также заработал ТРЦ «Палаццо». Что же касается посольств, то здесь уже работают диппредставительства Казахстана и Туркменистана. Начато строительство посольства Китая, плюс в этом же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земля предоставлена посольству ОАЭ на 49 лет с годовой платой в один доллар.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителей Гродно массово атакуют телефонные мошенники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика