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«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Молдова обсуждают возможность создания совместной площадки по сборке лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны уже ведут переговоры. В частности, речь об этом шла накануне на предприятии «Могилёвлифтмаш». Его посетил посол Молдовы Виктор Сорочан.
В этой стране действительно есть ощутимый запрос по замене подъемного оборудования. Как отметил посол, только в Кишиневе изношено более 90 % лифтов. Кроме внутреннего рынка, партнеры могут предложить выход на европейский. Румыния и Болгария уже проявили интерес.
Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:
И второе, это связи, которые есть между нашими странами: Логистика очень простая – не нужно ездить за тридевять земель.
Могилевскую область с Молдовой связывают долгие годы сотрудничества. Предприятия региона поставляют туда продукты питания, сельхозтехнику, строительные материалы. В свою очередь молдавский посол предложил открыть в областном центре специализированный магазин молдавских вин и коньяков.
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«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов
Новости Беларуси. Беларусь и Молдова обсуждают возможность создания совместной площадки по сборке лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны...
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