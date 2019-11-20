В Гомеле на переходе Citroen сбил двух 6-летних девочек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле легковой автомобиль сбил двух девочек.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась утром 20 ноября.

За рулем автомобиля Citroen находился 41-летний водитель. При повороте налево на зеленый сигнал светофора мужчина не предоставил преимущества в движении двум шестилетним пешеходам. Девочки переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу также на разрешающий сигнал светофора.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Мама одной из девочек шла позади детей.

Оба ребенка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.