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В Гомеле на переходе Citroen сбил двух 6-летних девочек

21.11.2019 11:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле легковой автомобиль сбил двух девочек. 

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась утром 20 ноября. 

За рулем автомобиля Citroen находился 41-летний водитель. При повороте налево на зеленый сигнал светофора мужчина не предоставил преимущества в движении двум шестилетним пешеходам. Девочки переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу также на разрешающий сигнал светофора. 

В Гомеле на переходе Citroen сбил двух 6-летних девочек
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Мама одной из девочек шла позади детей. 

Оба ребенка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. 

В конце октября в Гомеле Kia сбил 12-летнего мальчика на электросамокате – здесь подробнее

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле легковой автомобиль сбил двух девочек.  По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась утром 20 ноября.  За рулем...
 
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