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В Гомеле на переходе Citroen сбил двух 6-летних девочек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле легковой автомобиль сбил двух девочек.
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За рулем автомобиля Citroen находился 41-летний водитель. При повороте налево на зеленый сигнал светофора мужчина не предоставил преимущества в движении двум шестилетним пешеходам. Девочки переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу также на разрешающий сигнал светофора.
Мама одной из девочек шла позади детей.
Оба ребенка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
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Новости Беларуси. В Гомеле легковой автомобиль сбил двух девочек. По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась утром 20 ноября. За рулем...
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