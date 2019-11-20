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На Сицилии при взрыве на складе пиротехники погибли 5 человек, ещё трое пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Взрыв на складе пиротехники на Сицилии. В результате погибли 5 человек, еще трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной версии, ЧП произошло по вине рабочих, которые устанавливали металлические ворота при въезде на территорию склада. Дело в том, что пиротехника начала взрываться из-за пожара, а спровоцировать возгорание могла случайная искра при сварочных работах.
Пострадавших доставили в больницу, один из них – в тяжелом состоянии.
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Новости Италии. Взрыв на складе пиротехники на Сицилии. В результате погибли 5 человек, еще трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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