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Где в Беларуси проплывает черноморский бычок и водятся ли в озёрах пираньи? Анонс специального репортажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На волне рыбной темы и корреспонденты СТВ. 21 ноября в вечернем эфире СТВ вы узнаете, что выудила Анастасия Дехтяр. Спойлер – сенсационные заметки для рыбаков и ценителей Омега-3. Об этом и не только в специальном репортаже.
Итак, смотрите специальный репортаж СТВ «На крючке вкуса» сегодня, 21 ноября, в 20.30.
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Где в Беларуси проплывает черноморский бычок и водятся ли в озёрах пираньи? Анонс специального репортажа
Новости Беларуси. На волне рыбной темы и корреспонденты СТВ. 21 ноября в вечернем эфире СТВ вы узнаете, что выудила Анастасия Дехтяр. Спойлер – сенсационные заметки...
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