Где в Беларуси проплывает черноморский бычок и водятся ли в озёрах пираньи? Анонс специального репортажа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На волне рыбной темы и корреспонденты СТВ. 21 ноября в вечернем эфире СТВ вы узнаете, что выудила Анастасия Дехтяр. Спойлер – сенсационные заметки для рыбаков и ценителей Омега-3. Об этом и не только в специальном репортаже.

Итак, смотрите специальный репортаж СТВ «На крючке вкуса» сегодня, 21 ноября, в 20.30.



