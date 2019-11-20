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Где в Беларуси проплывает черноморский бычок и водятся ли в озёрах пираньи? Анонс специального репортажа

21.11.2019 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На волне рыбной темы и корреспонденты СТВ. 21 ноября в вечернем эфире СТВ вы узнаете, что выудила Анастасия Дехтяр. Спойлер – сенсационные заметки для рыбаков и ценителей Омега-3. Об этом и не только в специальном репортаже.

Итак, смотрите специальный репортаж СТВ «На крючке вкуса» сегодня, 21 ноября, в 20.30.

Где в Беларуси проплывает черноморский бычок и водятся ли в озёрах пираньи? Анонс специального репортажа

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Новости Беларуси. На волне рыбной темы и корреспонденты СТВ. 21 ноября в вечернем эфире СТВ вы узнаете, что выудила Анастасия Дехтяр. Спойлер – сенсационные заметки...
 
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